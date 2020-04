Lugo Music Festival approda al digitale: su You Tube Premiere lo spettacolo Paiózz

Nell’era del Covid-19, Lugo Music Festival si trasferisce su You Tube Premiere per riproporre questo venerdì in prima serata lo spettacolo Paiózz, scritto da Paolo Parmiani e andato in scena lo scorso 8 marzo 2019 al Teatro Rossini. Una produzione dell’associazione di promozione sociale Lugo Music Festival che racconta, attraverso le voci narranti di Paolo e Gianni Parmiani, la storia ambientata in una Romagna immaginaria, di un bambino alla ricerca del posto più bello del mondo. Sarà anche un viaggio illustrato dai disegni di sabbia dal vivo di Massimo Ottoni, che si alternerà alle coreografie di Roberto di Camillo, Alice Tamburini e Centro Studi Danza a.s.d.

Un viaggio scandito in quattro stagioni, dove la fisarmonica di Paolo Esposito fa da colonna sonora insieme alle Quattro Stagioni di Buenos Aires nella versione per trio, scritta dal compositore di tango argentino Astor Piazzolla ed eseguita al violino da Matteo Penazzi, al violoncello da Klaus Broz e al pianoforte da Marianna Tongiorgi.

Con la partecipazione dell’Orchestra Scuola e Musica e del Gruppo lughese Canterini Romagnoli F.B. Pratella diretti da Carlo Argelli.

Info sulle pagine Facebook, Instagram e scrivendo a info@lugomusicfestival.com

Lo spettacolo è visibile su You Tube collegandosi alle 21 al link https://youtu.be/diAzVYYasOU