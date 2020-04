Depersonalizzazione dell’individuo in ambiente viola: ammira online le opere del ravennate Matteo Succi

Teelent.it è una community di artisti per artisti che vuole sostenere gratis il talento “mettendolo in mostra” e che conta ad oggi oltre 40.000 artisti da 114 nazioni! Fra questi artisti c’è anche Matteo Succi che presenta il progetto DEPERSONALIZZAZIONE DELL’INDIVIDUO IN AMBIENTE VIOLA. La mostra in questione è stata creata dal portale Teelent.it per Matteo come primo premio del contest artistico da loro organizzato. 28 le opere esposte visibili nell’atmosfera della realtà 3D.

Il link alla mostra: https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/378320/depersonalizzazione-dellindividuo-in-ambiente-viola

“Mi chiamo Matteo Succi in arte Svccy nato a Ravenna nel 1997 e sono artista autodidatta che ha iniziato a creare immagini digitali usando il computer. – scrive Matteo nel suo profilo – Pubblico tutte le mie opere sul mio profilo Instagram @vaporwave_svccy, che attualmente è seguito da circa 11.400 follower. Sono stato inoltre selezionato insieme ad altri 19 artisti per esporre al “Connexion Festival Rome” all’ex Mattatoio di Roma dal 12 al 15 dicembre 2019. L’arte che realizzo si ispira alla collage art digitale permeata dalla corrente visiva Vaporwave / Estetica nata e sviluppata online tra il 2011/2012. Il genere è caratterizzato dall’uso di temi nostalgici degli anni ’80 e ’90 di sistemi operativi per computer e console per videogiochi, busti romani, centri commerciali abbandonati, elementi della cultura giapponese tutti conditi con l’uso di sfumature sul viola / rosa. A differenza delle immagini classiche del genere, tendo a una variante più oscura e introspettiva. Le mie immagini riflettono la condizione umana nella società di oggi. La figura umana è rappresentata da statue spesso senza volto o coperte da oggetti, che simboleggiano la totale mancanza di identità dell’individuo, soggiogata dalla tecnologia e dalla società ultra consumistica”.

Il progetto Depersonalizzazione dell’individuo in ambiente viola “analizza la condizione dell’individuo nella società attuale. L’uomo oggi giorno si trova in un ambiente che favorisce l’omologazione, l’annullamento dell’individuo causato dal consumismo e capitalismo odierno. La realtà in cui l’uomo vive è inautentica e irreale basata su modelli comportamentali imposti dai mass media, i quali controllano attraverso la moda e la pubblicità gli stili di vita, facendo credere di vivere una vita libera e autodeterminata quando in realtà è soltanto un’illusione. Viene promessa la modellazione di una propria identità unica irripetibile quando invece viene imposto un unico modello a cui uniformarsi in maniera seriale”.