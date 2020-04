Una poesia al giorno. “Certezze” della poetessa e attivista politica Carmen Yanez

Oggi, sabato 18 aprile, Rianimazione letteraria ci propone una poesia di Carmen Yanez, poetessa e attivista politica e moglie di Luis Sepulveda. “Vorremmo che leggeste questa poesia mentre riecheggiano come monito le parole del marito scrittore appena mancato: ‘Non serve a niente una porta chiusa: la tristezza non può uscire e l’allegria non può entrare’. Lasciamo aperte le nostre porte che entri la luce” commenta Livia Santini di Rianimazione letteraria.

Certezze

Ci sei;

i gerani, le azalee,

la raccolta dei frutti

dell’estate del tuo amore

mi dicono dolcemente il tuo nome.

Ci sei;

i tuoi passi,

la scala che scricchiola deliziosa,

il tuo silenzio rumoroso

lassù in soffitta.

I fantasmi che ti spiano

le parole che incontrano le tue parole,

il tuo desiderio,

storie che entrano nella tua luce.

La tua rabbia,

una tempesta che scema con la sera calma.

Così scrivi per i giusti, degli stolti;

così la tua voce corre sui cornicioni.

Mi sei, mi esisti

ed è ora che devo

proteggerti lo sguardo.

È il tempo plurale

nostro,

il pretesto per parlare ancora d’amore.

È la sera sulla pelle

dorata di sole e anni.

È dolcezza che scorre ancora e non so

fino a quando nelle vene

di questo nostro piccolo mondo.

Da Latitudine dei sogni (Guanda, 2013), trad. it. Roberta Bovaia