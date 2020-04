Castel Bolognese. La biblioteca a casa tua! Biblioteca comunale Luigi Dal Pane consegna libri in prestito a domicilio

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Castel Bolognese, in un momento in cui è necessario utilizzare bene il tempo di tutti e, soprattutto, “mantenere fertile la terra con il proprio sentire”, si attiva per la consegna a domicilio di libri e materiale multimediale della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” a decorrere da giovedì 23 aprile. É stato possibile organizzare il servizio in breve tempo grazie all’attività dei servizi bibliotecari e culturali del territorio castellano, con il supporto dei volontari del Tavolo Sociale che sta già operando in questa fase di emergenza con varie forme di assistenza ai più bisognosi.

Tutti i residenti nel Comune di Castel Bolognese iscritti alla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino potranno richiedere fino a un massimo di 3 libri e 3 DVD. I cittadini non ancora iscritti alla biblioteca potranno richiedere l’iscrizione scrivendo una e-mail all’indirizzo della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”. Per attivare il servizio di prestito è sufficiente scrivere a biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it indicando nominativo, numero di tessera (o data di nascita) e indirizzo di consegna.

I libri e DVD richiesti entro le ore 15.00 del mercoledì, saranno consegnati il giovedì pomeriggio. É possibile verificare la disponibilità dei libri/DVD desiderati in Scoprirete, il catalogo online della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino che aggrega oltre duecento biblioteche della province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e della Repubblica di San Marino: https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/article/biblioteche/biblioteche

Si informano gli utenti che la biblioteca resterà chiusa fino al 3 maggio; la scadenza dei prestiti è stata prorogata fino al 04.05.2020. Per informazioni scrivere a: biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it / Mariagrazia.Palmieri@romagnafaentina.it