Una poesia al giorno. “Invincibile estate” di Albert Camus

Rianimazione letteraria dedica la poesia di oggi, lunedì 20 aprile, allo scrittore Albert Camus. Saggista, filosofo, narratore, giornalista, Camus è anche premio Nobel per la letteratura. Conosciuto soprattutto in questo periodo per aver scritto La Peste, è meno noto come poeta. “Ricordandoci ciò dice Jackson Brown Jr ‘Sii aperto al cambiamento, ma non gettare al vento i tuoi valori’. È questo il momento di essere saldi. Il 3 maggio si avvicina: c’è una invincibile estate dentro ognuno di noi” commentano Livia Santini e gli amici di Rianimazione letteraria.

Invincibile estate

Mia cara,

nel bel mezzo dell’odio

ho scoperto che vi era in me

un invincibile amore.

Nel bel mezzo delle lacrime

ho scoperto che vi era in me

un invincibile sorriso.

Nel bel mezzo del caos

ho scoperto che vi era in me

un’ invincibile tranquillità.

Ho compreso, infine,

che nel bel mezzo dell’inverno,

ho scoperto che vi era in me

un’invincibile estate.

E che ciò mi rende felice.

Perché afferma che non importa

quanto duramente il mondo

vada contro di me,

in me c’è qualcosa di più forte,

qualcosa di migliore

che mi spinge subito indietro.

Albert Camus