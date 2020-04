Annullato Valore Tricolore, il tradizionale appuntamento con le Frecce a Punta Marina

È stata annullata la quinta edizione di “Valore Tricolore”, manifestazione dedicata alle Forze Armate, tradizionalmente svolta sul lungomare di Punta Marina Terme (Ra). L’evento organizzato dall’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo, in collaborazione con il Comune di Ravenna, era in programma dall’11 al 12 luglio. Visto il perdurare dell’emergenza per il Covid-19 e l’incertezza sulla situazione sanitaria nei prossimi mesi, gli organizzatori hanno deciso di cancellare l’edizione in programma quest’anno.

“Valore Tricolore è un’iniziativa che rende omaggio alle nostre Forze Armate, un’occasione di festa e orgoglio nazionale che vogliamo celebrare con la spensieratezza che da sempre la caratterizza – spiega il presidente dell’Aero Club “Francesco Baracca” Oriano Callegati -. L’incertezza dovuta al persistere dell’emergenza e la preoccupazione che ancora coinvolge tutto il mondo non ci consentono di organizzare una manifestazione di qualità, in linea con le precedenti, dove centinaia di migliaia di persone vivevano l’intero fine settimana a stretto contatto con le Forze Armate e le Forze di Polizia del nostro Paese. Ci prendiamo allora una pausa di un anno, ma ci impegneremo per rivederci nel 2021 sempre sul lungomare di Punta Marina”.