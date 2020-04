La bellezza ci salverà… Ravenna e “le nuvole” di Francesco Platania

Ricordate l’emozionante video di Ravenna dall’alto, in quarantena, deserta, realizzato da Italdron in collaborazione con la nostra redazione di Ravennanotizie.it qualche settimana fa? Molti l’hanno visto e apprezzato. Ebbene, Francesco Platania, un giovane artista ravennate, ha pensato di creare un suo componimento su quel video, che ci è sembrato giusto e carino proporvi, come messaggio di bellezza e di speranza.

Francesco Platania

“Ravenna è una città così viva e che ha molto da raccontare, dovremmo umilmente ascoltare i suoi battiti, per ritrovarci, come se fosse un dettato, a scrivere parole che non hanno nulla di artificiale e tanto da insegnare. Ci saranno, in seguito, altri video accompagnati dalla mia voce e scrittura che faranno parte di una serie che ho intitolato “Tra le nuvole” reperibile nel mio profilo facebook e instagram: @francescoplatania” scrive Francesco.

“La bellezza ci salverà” di Francesco Platania

Contrariamente a quanto tanti pensano, la bellezza dura per sempre, il fatto è che pochi ne conoscono veramente il suo significato, cioè solo coloro che l’hanno incontrata.

Infatti, la bellezza è rara, ma se mai tu avessi la fortuna di incontrarla, allora presto la distingueresti e ancor prima la percepiresti in tutta la sua profondità, capendo…

… che la bellezza è tutt’altro che superficiale, bensì ha un’anima simile a una divinità che non le permette di invecchiare…

… che la bellezza è meraviglia e maternità allo stesso tempo, come se ogni volta fosse la prima volta ma anche come se ti tenesse in grembo chissà da quanti secoli ormai…

… che la bellezza è magia, da una sua risata tu e tutto quello da cui sei circondato, compreso il tempo, siete stati pietrificati, e ora anche tu come lei sei immortale, dentro vivo più che mai…

… che la bellezza è inconsapevolezza, quando ti perdi nei suoi occhi, lei ti prende per mano ma non sai dove ti porta…