L’edizione 2020 di Lugo Summer Live non si farà: rassegna rinviata al 2021

In sinergia con le associazioni del territorio, il comune e gli sponsor, anche Lugo Summer Live vista la situazione sanitaria, e nell’impossibilità di poter garantire nei tempi previsti una organizzazione adeguata, con rammarico e tristezza ha deciso di cancellare l’edizione di quest’anno e rinviare la rassegna al 2021.

“La musica non si ferma, siamo certi che quando si riprenderà a vivere in condizioni normali e in sicurezza, si farà con uno spirito nuovo e positivo, ma soprattutto con tanta voglia di ripresa tutti insieme! Grazie a tutti per il supporto mostrato negli anni” commenta Livio Venturini, Direttore Artistico di Lugo Summer Live.