Ravenna, video letture su Facebook del volume L’amor patrio di Dante e Mazzini

Dopo la presentazione del volume L’amor patrio di Dante e Mazzini: sentimenti civici e valori ideali, avvenuta il 7 febbraio 2020, nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense, i curatori dell’opera, Claudia Foschini e Giannantonio Mingozzi, hanno deciso di promuovere una serie di letture che offrono una sintesi dei principali contributi del libro su Dante e Mazzini.

“Si tratta – sottolineano Foschini e Mingozzi – di dieci minuti di lettura disponibili ogni due giorni sulla pagina Facebook “Centro Studi Manlio Monti”, a partire da martedì 21 aprile, ore 17. La prima lettura sintetizza la prefazione e la ricostruzione fatta da Santi Muratori del sesto centenario dantesco; seguiranno la sintesi dei contributi di Eugenio Fusignani, Antonio Patuelli, Cosimo Ceccuti, Sauro Mattarelli, Alfredo Cottignoli, Franco Gabici, Fulvia Missiroli, Enrico Baldini e Giorgio Gruppioni.”

Ogni due giorni, ad opera di Giannantonio Mingozzi, Claudia Foschini ed alcuni degli stessi autori, per 5 puntate, sarà possibile conoscere l’insieme delle testimonianze su Dante e Mazzini contenute nel volume.

Foschini, Mingozzi e il Presidente del Centro Studi, Alberto Gamberini, si augurano in questo modo di “offrire un servizio interessante per chi voglia approfondire i temi trattati, in attesa di poter dar seguito ad altre pubbliche presentazioni al momento sospese e contribuire alle celebrazioni del settimo centenario che avranno svolgimento nei prossimi mesi”.