Bagnacavallo. Giornata Mondiale del Libro: biblioteca Taroni lancia iniziativa social

Per rinforzare il legame tra lettori e biblioteche comunali del territorio, la biblioteca Taroni di Bagnacavallo e le altre biblioteche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna invitano gli utenti, per tutto giovedì 23 aprile 2020 alla “Giornata Mondiale del Libro”. Scopo dell’iniziativa è quello di condividere su Facebook e Instagram una loro foto con il libro o i libri presi a prestito dalle biblioteche stesse e che non hanno potuto restituire a causa della pandemia e della conseguente chiusura degli istituti.

Chi vuole può scrivere una didascalia sul libro o anche un semplice saluto. “Le foto – anticipa Patrizia Carroli della biblioteca Taroni di Bagnacavallo – verranno poi raccolte in un album intitolato Giornata mondiale del libro… scaduto, con l’idea di regalarci a vicenda un sorriso virtuale”. Evento Facebook: Il Libro Scaduto_giornata mondiale del libro.