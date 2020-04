Lugo. Una foto con il proprio volume “scaduto” per ricordare la giornata mondiale del libro

Giovedì 23 aprile ricorre la Giornata mondiale del libro e del copyright e per ricordare questa data la biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo partecipa, insieme alle altre biblioteche della Bassa Romagna, all’evento “Il libro scaduto”.

Anche se in questa fase di emergenza sono chiuse al pubblico, le biblioteche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si sono organizzate per fare compagnia, anche se a distanza, ai propri lettori e invitano i cittadini a postare una propria foto su Facebook con il libro della biblioteca che, per via della chiusura, non è stato possibile riconsegnare.

Al momento della pubblicazione si può “taggare” la biblioteca Trisi e usare gli hashtag #giornatamondialedellibro, #lontanimavicini, #libroscaduto e #unionefalaforza. Le foto saranno poi raccolte in un album dal titolo “Giornata mondiale del libro…scaduto”.