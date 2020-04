I lavori di restyling della Tomba di Dante continuano sotto la veste “elegante” del disegno originale di Camillo Morigia, l’architetto ravennate che la progettò, con l’obiettivo di restituire nobiltà e decoro alla sepoltura dantesca.

Gli interventi sulla tomba – del valore di duecentomila euro – riguarderanno, a seconda delle diverse condizioni, le parti lapidee, gli stucchi e gli intonaci. Completerà i lavori un controllo delle lastre della copertura e l’eventuale sostituzione di quelle che sarà ritenuto necessario cambiare. La previsione è quella di ultimare il restauro entro la fine di agosto.

“Stiamo facendo una riflessione complessiva sui cantieri – aveva dichiarato pochi giorni fa il sindaco Michele de Pascale – valutando caso per caso sulla base delle modalità di svolgimento dei lavori. Nel caso del restauro della tomba di Dante parliamo di un cantiere di dimensioni ridotte, nel quale è assolutamente possibile lavorare mantenendo tutte le distanze e le misure di sicurezza, ma che per noi ha una valenza simbolica e strategica in quanto le celebrazioni dantesche sono un avvenimento importantissimo, che dovrà segnare anche il rilancio di Ravenna dopo questa crisi così pesante”.

L’intervento di restauro interesserà anche il Quadrarco di Braccioforte, il piccolo giardino a destra della tomba, dove si interverrà su due dei tre sarcofagi presenti, quelli di dimensione media e piccola poiché il terzo è stato sottoposto a un intervento di messa in sicurezza e restauro conservativo già nell’agosto del 2016. Saranno oggetto d’intervento anche la porta murata e la lapide. In questo caso l’investimento è di 95mila euro.