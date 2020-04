Materiale Resistente 2.0: edizione Speciale on line per i 75 anni dalla Liberazione a cura del MEI

Da tre anni si svolge a cura del MEI insieme alla Regione Emilia Romagna all’interno della Legge sulla Memoria un contest per invitare i nuovi musicisti a realizzare nuovi brani legati al tema attuale della Liberazione. “Tra i vincitori – spiegano dal Mei, il faentino Meeting delle Etichette ndipendenti – ci sono stati il cantautore Giulio Wilson, il rapper Tueff, la Banda POPolare dell’Emilia Rossa mentre tra i segnalati e menzionati speciali ricordiamo Kento, Sambene, Gasparazzo, Lo Zoo di Berlino e tanti altri con ospiti come Patrizio Fariselli. Un contest che, anche per tenere vivo come si capisce dal titolo il grande live di 25 anni intitolato Materiale Resistente che ebbe un grande successo di pubblico e discografico ha permesso dei poter tenere viva la memoria della Resistenza al Nazifascismo ricordando una figura storica importante e significativa come il partigiano faentino Bruno Neri, unico calciatore professionista a combattere sulle montagne e a morire poi all’Eremo di Gamogna durante la Guerra di Liberazione”.

E’ stato quindi raccolto, spiegano, “per ricordare questi 75 anni on line, come oggi e’ possibile fare, il meglio di questo contest in video originali e inediti realizzati insieme ad alcuni ospiti speciali sotto il patrocinio di Materiale Resistente 2.0 – Speciale On Line per i 75 anni dalla Liberazione, a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza che quest’anno dal 2 al 4 ottobre celebra i 25 anni. All’idea lanciata da Giordano Sangiorgi, a tutt’ oggi hanno aderito, oltre agli artisti segnalati sopra e gia’ premiati e presenti a Materiale Resistente 2.0, con una grande e straordinaria generosità’ artisti come il grande pianista Arturo Stalteri, il supergruppo formato da Eusebio Martinelli, Cisco, Pino Scotto e Train de Roots, il cantautore e scrittore Massimo Zamboni, Giulio Wilson insieme a Jorge Coulon di Inti Illimani, i Gang, Piotta, Roberta Carrieri, Kento, Fabrizio Taver Tavernelli, Daniele Ronda, Letizia Fuochi , Stefano Saletti, Federico Moneti dei Modena City Ramblers, Sine Frontera, Nuju, Gatta Molesta, Lennon Kelly, Radio Babylon, Kuadra, Paolo Buconi, la band Spaccailsilenzio!, il fisarmonicista rom Alexian Santino Spinelli, Andrea Ascolese, Luciano Gaetani, El V & The Garden House, Cisco, Marco Corrao, Lu Colombo e Lina Gervasi e gli omaggi in musica ai libri dedicati alle figure di Giovanni Pesce e Mimmo Lucano”.

Gli artisti saranno i testimonial dei Percorsi Antifascisti del 25 aprile a Montesole di Marzabotto con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e la Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e della tre giorni tv dedicata alla Memoria da Lepida Tv della Regione Emilia Romagna per il progetto #laculturanonsiferma dell’Assessorato alla Cultura regionale di Mauro Felicori.

www.meiweb.it