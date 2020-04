75° anniversario della Liberazione, continuano le iniziative sui social del Comune di Conselice

In occasione del 75° anniversario della Liberazione, prosegue l’attività social che l’Amministrazione ha già avviato a partire dal 10 aprile con la pubblicazione di vari contenuti. Con l’hashtag #75liberazioneconselice si è deciso di pubblicare vari contenuti: ricordi diretti di conselicesi presenti in quel 1945, brani estratti dalla letteratura resistenziale locale che narrano delle coraggiose staffette conselicesi, foto storiche, video condivisi da cittadini e associazioni locali che hanno partecipato attivamente a questa celebrazione social dei valori che incarna la data del 25 aprile.

Il progetto ha visto l’importante contributo della Scuola Secondaria Inferiore dell’Istituto Comprensivo “F. Foresti”, nelle classi 2A e 3A di Conselice e 1D e 2D di Lavezzola. Ragazze e ragazzi hanno prodotto poesie, disegni, hanno raccolto testimonianze scritte o filmate, hanno letto brani tratti dai più noti libri sulla Resistenza, che sono andate successivamente a comporre un tributo video per la Festa della Liberazione 2020. Filmati che saranno pubblicati oggi sulla pagina Facebook e Instagram del Comune di Conselice. Per ovvi motivi quest’anno non si potrà svolgere una celebrazione pubblica: sarà il sindaco Paola Pula che alle 11 di sabato 25 aprile provvederà alla deposizione delle corone nei tre centri di Conselice, San Patrizio e Lavezzola. La popolazione già dagli scorsi giorni, è stata invitata a esporre la bandiera tricolore fuori da balconi e finestre e ad osservare un minuto di silenzio alle 11 di sabato.

Inoltre è stato accolto l’appello dell’ANPI nazionale per una celebrazione unitaria in tutta Italia: l’invito ad intonare tutti insieme “Bella Ciao” – la canzone resistenziale più famosa – alle 15 del 25 aprile.