Faenza, visite guidate digitali al Museo per scoprire storie e curiosità su Palazzo Milzetti

A seguito delle disposizioni del Governo, Palazzo Milzetti – Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna insieme a tutti i luoghi della cultura della Direzione Musei Emilia Romagna, non è accessibile al pubblico fino al cessare dell’emergenza.

A tal fine è stata ideata, grazie all’impegno dei servizi educativi del museo, una serie di visite guidate digitali, denominate #milzettivirtualtour, tramite la pagina facebook del museo.

#milzettivirtualtour racconta il Museo e le sue collezioni attraverso alcune dirette facebook: il pubblico viene accolto nelle magnifiche stanze del Museo e accompagnato virtualmente alla scoperta degli angoli più reconditi del Palazzo. Abbiamo modo così di approfondire tematiche inerenti ai diversi ambienti del Museo e di svelare storie e curiosità attraverso un affascinante viaggio fra mito ed attualità. #milzettivirtualtour è uno strumento aggiuntivo rispetto alla consueta visita guidata, un’occasione in più in un momento così difficile, in attesa di riassaporare dal vivo il piacere di una visita a Palazzo Milzetti. Dopo la prima visita in diretta nel giorno di Pasqua che ha riscontrato largo favore di pubblico, il nuovo appuntamento è fissato per sabato 25 aprile 2020, alle ore 16, sulla pagina Facebook del Museo, con la visita: “Faenza liberata: 1797 – 1944”, con racconti sulle interessanti analogie fra l’arrivo delle truppe napoleoniche a Faenza che con il trattato di Tolentino viene sottratta allo Stato Pontificio e la liberazione della città avvenuta grazie all’arrivo delle truppe alleate nel 1944.

Tutti i contenuti saranno fruibili sul profilo facebook del Museo: https://www.facebook.com/PalazzoMilzettiFaenza/

All’indirizzo https://palazzomilzetti.jimdofree.com/percorso-multimediale- multimedia/ è inoltre disponibile un percorso multimediale fruibile da casa oppure potete scaricare la nostra App.