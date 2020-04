myRavennAmbassadors: Cavezzali e Drogtulfo, pillole di storia di Ravenna sul divano di casa vostra

Ripubblichiamo il primo di una serie di 6 video realizzati da Matteo Cavezzali nell’ambito del progetto #myRavennAmbassadors, che abbiamo già pubblicato il 18 marzo. Poi da domani pubblicheremo gli altri 5 video della serie, dedicati a Byron, Dante, Boccaccio, Jung, Pedretti.

#myRavennAmbassadors è un progetto del Comune di Ravenna Servizio Turismo – nell’ambito di Laboratori Aperti – per ascoltare la storia di Ravenna comodamente seduti sul divano di casa vostra. Provate a immaginare Ravenna nella vostra testa. Pensate alla sua bellezza, ai suoi monumenti, alle sue strade, ai suoi personaggi reali o inventati dalla penna di poeti e scrittori.

Matteo Cavezzali ha provato a farlo per noi partendo dalle parole del grande scrittore e poeta argentino Jorge Luis Borges che scrisse di Ravenna senza averla mai vista nel racconto celeberrimo dedicato alla figura di Droctulfo. E poi la visitò in tarda età, quando era diventato cieco. E quindi continuò a vedere Ravenna non com’era ma come l’aveva sempre immaginata.

Vicino al Battistero degli Ariani c’è un muro molto particolare, terminante in tre grandi cuspidi con croci e ornamenti in marmo, che si distingue dalle altre mura di Ravenna: è il muro di Drogtulfo. Secondo lo storico ravennate Agnello in quest’area aveva vissuto appunto questo cavaliere longobardo del VI secolo, noto per la sua particolarissima storia.

Drogtulfo aveva origini barbare e in gioventù era stato schiavo presso la corte del re longobardo Alboino. Malgrado le origini, per i suoi grandi meriti divenne duca longobardo. L’episodio che lo rese celebre, grazie in particolare a Borges, avvenne durante la guerra tra i Longobardi e i Bizantini per la conquista dell’Italia: Drogtulfo disertò i suoi e si mise a combattere a fianco dei ravennati per la difesa della città.

Il racconto dello scrittore argentino si intitola Storia del guerriero e della prigioniera e si trova nella bellissima raccolta L’Aleph.