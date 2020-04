Una poesia al giorno. Anzi due, “25 Aprile” di Dino Buzzati e “Libertà” di Paul Éluard

Oggi, sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, Rianimazione letteraria ha pensato di proporre due riflessioni. La prima dello scrittore Dino Buzzati proprio intitolata 25 quindi specifica di un momento preciso fotografato dall’autore italiano e la seconda di Paul Éluard (nella foto) sulla libertà come valore universale.

DINO BUZZATI – 25 Aprile

Ecco, la guerra è finita.

Si è fatto silenzio sull’Europa.

E sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi.

Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle.

Come siamo felici.

A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia,

nessuno era più capace di andare avanti a parlare.

Che da stasera la gente ricominci a essere buona?

Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio, tutti sono diventati pazzi,

ridono, si abbracciano, i più duri tipi dicono strane parole dimenticate.

Felicità su tutto il mondo è pace!

Infatti quante cose orribili passate per sempre.

Non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il sangue

e al rombo ansimante dei motori le case non saranno mai più così immobili e nere.

Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali,

Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni.

Non più le Moire lanciate sul mondo a prendere uno qua uno là senza preavviso, e sentirle perennemente nell’aria, notte e dì capricciose tiranne.

Non più, non più, ecco tutto;

Dio come siamo felici.

PAUL ÉLUARD – Liberté / Libertà

Libertà