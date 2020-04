Claudio Casadio: provo dolore ma mi sento un pioniere come agli inizi, perché il teatro deve riaprire e riconquistare il pubblico

Dolore. Silenzio. Solitudine. Tristezza. Per tutti quei morti. Per le bare senza accompagnatori. Per l’immagine del Papa solo in San Pietro. Per Ravenna deserta. Per i teatri chiusi. Per il suo spettacolo interrotto. Per la clausura forzata. Ma anche tanta voglia di ricominciare e di ritornare a calcare il palcoscenico, a reinventare il teatro, a riconquistare la gente al teatro, come un pioniere, perché lui – Claudio Casadio – è un ottimista e dice che torneremo ad apprezzare più di prima il meglio della vita. Ha guardato molto e parlato poco per due mesi e ora dice: “Questo periodo mi ha fatto apprezzare molto la vita e le cose che ho fatto e che ho vissuto”.

L’INTERVISTA

Claudio Casadio, sei stato sorpreso dalle misure di contenimento del virus mentre eri in tournée con La Classe. Sarà stato uno shock.

“Sì, lo è stato. Avevamo fatto Brescia, L’Aquila, poi ci siamo fermati con grande dolore, perché lo spettacolo è bellissimo e stava andando molto bene. Un vero peccato.”

Siete riusciti in ogni caso a venire a Ravenna, all’Alighieri, in febbraio.

“Sì, sì, teatro pieno. A Ravenna eravamo quasi a metà di una tournée piena di soddisfazioni, bellissima; dovevamo fare ancora Roma, Palermo, piazze importanti. E come quando hai in mano una cosa troppo bella, succede a volte che si rompa, e tu resti lì sconcertato e pieno di tristezza. Fra l’altro, la compagnia era costituita da attori tutti giovanissimi, che sono rimasti senza lavoro, ma vedo purtroppo che del teatro non si parla mai, e nemmeno delle misure per aiutare chi fa teatro. Sembra quasi che il teatro non esista mentre in realtà ci sono un sacco di persone che lavorano in teatro e per il teatro – attori, tecnici, sarte, macchinisti – e sono tutti rimasti a casa.”

Avrei desiderato vedere lo spettacolo La Classe ma come sai non ero in Italia quando sei venuto a Ravenna. Mi dispiace molto. Ne avrò ancora occasione?

“Noi stiamo spostando in avanti continuamente tutti gli appuntamenti. La tournée è stata interrotta poi spostata a maggio, poi di nuovo spostata più avanti. Ora abbiamo deciso di ripartire a marzo del 2021 e sicuramente se riaprono i teatri torneremo anche in Romagna. Però in realtà non si sa nulla, non si sa quando si potrà tornare a teatro, quando potremo noi come Accademia Perduta/Romagna Teatri riaprire i nostri sei teatri, che gestiamo per conto dei Comuni, da Faenza a Bagnacavallo a Cervia, da Forlì a Meldola. Qui le stagioni sono state interrotte e quindi il pubblico, purtroppo, ha perso molti spettacoli, per i quali aveva già pagato l’abbonamento o il biglietto.”

Che cosa farete con gli abbonati e con chi aveva già pagato il biglietto?

“Daremo dei voucher in modo che il pubblico possa recuperare gli spettacoli persi, ovviamente non sappiamo quando potremo recuperare gli spettacoli né quali, né quindi quando potremo risarcire il pubblico con la prossima programmazione. Speriamo di poterlo fare al più presto. Ma è difficile ipotizzare qualsiasi cosa, perché vedo che in ogni dibattito o discussione in tv su questa crisi, nessuno parla mai del teatro. Come se noi non esistessimo. È una cosa molto triste. Quando poi, invece, sappiamo tutti come il teatro sia così importante per la vita sociale e culturale, e muove anche in Romagna migliaia e migliaia di persone.”

Recentemente Monica Guerritore ha lanciato la proposta – come ciambella di salvataggio per il teatro – di organizzare degli spettacoli da trasmettere in tv, credo sia questa la sua proposta. Che ne pensi?

“Non credo che il teatro registrato per la tv sia molto interessante. Anche perché il teatro, se non è teatro brillante, in tv non viene bene. Si può fare come si faceva negli anni ’60 e ’70 quando si faceva il teatro apposta per la tv, ma non penso sia comunque questa la soluzione per salvare il teatro. Il problema vero è fare in modo che la gente non si disinnamori del teatro e dell’andare a teatro. È un fatto culturale e di socialità. E poi c’è il teatro per le scuole, noi lavoriamo molto per i ragazzi. Dal punto di vista culturale se muore il teatro è una grande perdita.”

È un pezzo della nostra anima che rischia l’oblio per mesi e mesi, o se ne va.

“Sì, perché la gente perde l’abitudine oppure ha paura poi di tornare in teatro. La gente tornerà a teatro? È questa la domanda che mi faccio spesso.”

Avete pensato a come riaprire i teatri da voi gestiti, rispettando le misure di distanziamento e di sicurezza? Si può fare o è impossibile?

“Noi stiamo facendo ipotesi tutti i giorni. Ovviamente penso che i teatri andrebbero riaperti e fruiti come avveniva prima, sarebbe il massimo. Per un certo periodo, possiamo pensare a ingressi limitati, contingentati, per esempio in un teatro da 700 posti puoi ridurre la capienza a 200-230 persone. Ma in un teatro come Cervia contingentare significa far entrare 30-50 persone al massimo. Come si fa a fare teatro così? È poi è chiaro che se tu pensi a un teatro in cui il pubblico arriva con le mascherine e i guanti, e poi i disinfettanti, una persona qua e una là, non so veramente che tipo di teatro possa saltare fuori. Però si può provare. Alla fine il teatro lo si farà in tutti i modi. Lo faremo all’aperto quest’estate. Però…”

Però?

“Non sappiamo nulla, non sappiamo nemmeno se possiamo fare spettacoli all’aperto quest’estate. E per un’impresa come la nostra che fa lavorare quaranta persone è un problema. La gente è a casa, in cassa integrazione, e non sai dire loro quando si ricomincia. E poi mi piange il cuore a pensare a tutto quel pubblico che abbiamo portato a teatro in tutti questi anni – con gioia, fatica, impegno – e che ora è smarrito. È una situazione anche per noi di smarrimento. D’altra parte, mi sento anche come mi sentivo tanti anni fa, quando ho cominciato, lo stesso stimolo a inventare, a trovare una strada.”

La sindrome del pioniere.

“Sì, perché dovrai riportarla la gente a teatro, riprenderla per mano, fare superare le paure. Dovrai reinventarti delle cose per rendere il teatro ancora importante e imprescindibile. Io confido che alla fine ce la faremo, ma sarà dura. E mi preoccupa il fatto che a livello istituzionale non se ne parli mai, questo è gravissimo. La cultura è rimasta quasi senza voce.”

Ci riempiamo spesso la bocca delle solite frasi fatte sull’Italia come il più grande contenitore culturale, di arte e bellezza del mondo, ma poi troppo spesso al momento di fare le scelte cruciali, di questo ci si dimentica.

“È così. Bisogna che anche il teatro faccia parte delle cose importanti da far ripartire prima o poi in questo paese. Qualcuno ci deve pensare. Ci sono migliaia di persone che sono senza lavoro.”

Per le maestranze c’é la cassa integrazione. Ma per gli attori, i registi, gli autori?

“Se avevi maturato un tot di giornate ti davano 600 euro, se avevi la partita iva. Ma in realtà molti attori non sono in quella condizione e secondo me non prendono nulla. Non è che con il teatro nessuno si sia mai arricchito, questo è risaputo. A meno che uno non faccia cinema o televisione. Con il teatro non ti fai ricco e se non lavori non mangi. Io credo che la nostra Regione sia sensibile a questi temi, è stata la prima a fare una legge sul teatro e sugli spettacoli dal vivo. Credo e spero che sarà presente in questa crisi per sostenere le imprese e venire incontro anche ai singoli. Trovo scandaloso invece che dello stop del teatro non si parli pubblicamente, lo si dà per scontato e nessuno ne discute. Per me è un lutto e credo lo sia anche per molta gente.”

Sul piano personale, come hai vissuto e come vivi questo periodo?

“Ho provato molto dolore. Mi sono sentito solo. E sono stato anche molto inerme. Mi hanno chiesto parecchie volte di dire la mia, di fare dei filmati, ma devo dire che il mio ego si è bloccato. Non ho sentito il desiderio di dire nulla. Ho guardato. Mi sono spaventato. Quando ho visto che gli ospedali erano pieni di malati, non c’era più posto e la gente moriva. Mi sono commosso. Quando ho visto il Papa da solo in Piazza San Pietro. Mi sono intristito. Quando sono andato alle poste a pagare un bollettino e ho attraversato una Ravenna completamente deserta, quando me la ricordavo piena di gente e con il teatro stracolmo durante lo spettacolo di due mesi prima. Sì, ho capito la gravità della cosa, ho provato dolore e avuto paura. Però credo che siamo riusciti a superare la fase più brutta e spero ne possiamo uscire presto.”

Che cosa pensi della Fase 2 annunciata da Conte?

“Per quanto riguarda le libertà individuali sono molto preoccupato. Non si può andare a trovare un amico, non possiamo nemmeno andare a messa. Mi sembra che molte delle esigenze di socialità delle persone non siano ben valutate. È durissima rimanere chiuso in casa senza avere il diritto di frequentare le persone che ti sono care o gli amici. Dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio l’altra sera non ho avuto una bella impressione, ci sono rimasto male.”

L’impressione è che il Governo non si fidi abbastanza degli Italiani e del nostro senso di responsabilità. Perché forse non siamo pronti alla Fase 2 come in altri Paesi europei, con tutte le incognite del caso.

“Guarda, se c’è da aspettare in casa, aspettiamo un altro po’. Ma alla fine voglio sapere se da un certo momento in poi posso uscire e posso andare dove mi pare, non dove mi obbligano ad andare. Voglio andare anche solo a fare un giro in macchina o una passeggiata al mare da solo. Adesso o faccio solo quello che mi dicono o devo stare in casa. Non mi sta bene.”

Dal punto di vista creativo questi due mesi di inattività che cosa hanno innescato?

“Ho letto molto. Avevo dei progetti. Me ne sono venuti in mente altri, perché poi ci si sente al telefono, si parla con amici, colleghi, con il regista. Progetti ne escono sempre. Poi quando saltano fuori queste cose, come quella che sembra vogliano far rimanere in casa i sessantenni, allora ti dici, ma cosa pensi e progetti a fare (ride, ndr). Ma come ho detto prima, io in realtà sono rimasto molto a guardare e a pensare. E non ho provato nemmeno tanta simpatia per quegli artisti che fanno i concerti o gli spettacoli in streaming da casa. Io penso fosse meglio stare un po’ in silenzio, anche per rispetto di tutto quello che stava accadendo, i morti, le tragedie negli ospedali, nelle case per anziani. La gente che moriva da sola, le bare portate via senza nessuno che potesse accompagnarle nemmeno al cimitero. Poi, sai, io ho un padre di 98 anni chiuso in casa e che non vedo quasi mai. Queste cose mi hanno molto toccato.”

Sei stato molto con te stesso e stando con te stesso che cosa hai capito?

“Cose molto semplici. Che la vita è bella. Che oggi c’è il sole fuori e già mi sento meglio. Che un po’ di fede non fa male. Fede nell’uomo, fede in qualcosa. Che il mondo è bello e andrà avanti nonostante i virus. Che la vita va vissuta e goduta, e quando usciremo da questa crisi spero che saremo tutti più attenti anche alle piccole cose, alle persone, agli affetti, agli abbracci. Spero ci cambi in meglio questo che è accaduto. Le nostre generazioni non hanno vissuto la guerra, questa è la prima grande crisi che viviamo e che ci ha messo questa grande paura. Ne usciremo e torneremo ad apprezzare il meglio delle nostre vite. Questo periodo mi ha fatto apprezzare molto la vita e le cose che ho fatto e che ho vissuto. In fondo sono molto ottimista. La vita tornerà ad essere bella come prima. Anche sul palcoscenico.”