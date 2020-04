myRavennAmbassadors: Cavezzali e Jung, pillole di storia di Ravenna sul divano di casa vostra

Ecco il quinto di una serie di sei video realizzati da Matteo Cavezzali nell’ambito del progetto #myRavennAmbassadors. In questo episodio Matteo Cavezzali parla di Carl Gustav Jung, il grande psicanalista, antropologo e filosofo svizzero, una delle principali figure intellettuali del XX secolo e del pensiero psicologico e psicoanalitico.

Cavezzali racconta di due viaggi di Jung a Ravenna nel 1914 e, vent’anni dopo, nel 1934. E questi due viaggi racchiudono un piccolo mistero. Perché nel corso del primo viaggio Jung visita il Battistero Neoniano e ammira il grande mosaico del battesimo di Gesù e in quello vede anche un’altra cosa: la raffigurazione della morte per affogamento di San Pietro. Vi dedica perfino un saggio.

Venti anni dopo, Jung torna sul luogo del “delitto” e scopre in realtà che quel mosaico non esiste, nel Battistero Neoniano c’è solo il battesimo di Gesù, non c’è nessuna morte di Pietro. Quella immagine era semplicemente frutto della sua immaginazione. Potenza evocativa e immaginifica dei mosaici ravennati.

#myRavennAmbassadors è un progetto del Comune di Ravenna Servizio Turismo – nell’ambito di Laboratori Aperti – per ascoltare la storia di Ravenna comodamente seduti sul divano di casa vostra. Provate a immaginare Ravenna nella vostra testa. Pensate alla sua bellezza, ai suoi monumenti, alle sue strade, ai suoi personaggi reali o inventati dalla penna di poeti e scrittori.