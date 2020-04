Camera con vista. Dal 29 aprile, tre appuntamenti con “Domande per il nostro tempo”

A partire dal 29 aprile prenderanno il via 3 appuntamenti per “Domande per il nostro tempo” organizzati dall’Ass. Filò da remoto all’interno dell’iniziativa Camera con vista.

“Si tratta di un ciclo di incontri (virtuali) per provare a fare filosofia in un presente sospeso” – spiegano dalla Associazione .- Cosa può dirci la filosofia, oggi? Che ruolo può avere l’esercizio del pensiero in un tempo in cui emergono le nostre paure più irrazionali? E quali sono le domande che ci muovono? Quelle eterne, irrisolvibili che abitano gli uomini da sempre, o ce ne sono di nuove, ugualmente difficili? ”

“A partire dalle domande dei partecipanti, ricevute attraverso un questionario sul nostro sito, l’associazione Filò. Il filo del pensiero invita filosofi, esperti ed educatori a proporre delle riflessioni per provare a ragionare insieme su temi oggi più che mai attuali, quali le trasformazioni della società, le fragilità umane, la relazione con l’altro, il rapporto tra uomo e natura” dichiarano da Ass. Filò.

Gli incontri sono gratuiti e si tengono una volta alla settimana, il mercoledì sera alle 21.00, sulla piattaforma Zoom.

PROGRAMMA

Mercoledì 29 Aprile Emanuele Coccia (filosofo, professore presso EHESS di Parigi) “Case, città e corridoi: come riscrivere il contratto urbano dopo la pandemia?”

Mercoledì 6 Maggio Romano Madera (filosofo e psicoanalista, professore ordinario di Filosofia Morale e di Pratiche Filosofiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. È uno dei fondatori dei Seminari aperti di pratiche filosofiche e di Philo – Pratiche filosofiche) Come abitare l’imprevisto?

Mercoledì 13 Maggio Roberta De Monticelli (filosofa, professoressa di Filosofia della persona presso l’Università VitaSalute San Raffaele di Milano, Fellow 2019-20 of the Institute for Advanced Studies, Paris) Dove nasce il Regno dei fini? Riflessione sul trovare la propria via.

Di seguito il link necessario per connettersi a Zoom (il meeting ID verrà richiesto da alcuni sistemi operativi): Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81447883261 Meeting ID: 814 4788 3261