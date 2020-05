Faenza. Artistation, la musica non si ferma

Prosegue senza sosta l’attività online della Scuola di Musica Artistation di Faenza che, fin dalla prima settimana di stop forzato causa emergenza Coronavirus, ha attivato la modalità di insegnamento a distanza (prima scuola nel faentino) con l’obiettivo di non sospendere la cadenza settimanale di corsi, lezioni e laboratori didattici.

Un’alta percentuale degli oltre 500 allievi di Artistation sta portando avanti il proprio percorso musicale da casa con ottimi risultati: “all’inizio eravamo un po’ titubanti, non ci saremmo mai aspettati un riscontro del genere” afferma Mattia Lucatini, responsabile della Didattica “ma grazie all’impegno mio, di Michele Fatone (responsabile della gestione della piattaforma online) e di Filippo Mantovani (coordinatore della segreteria anche ‘a distanza’), tutto si è incastrato alla perfezione”. Grande merito che va condiviso con i tanti insegnanti che si sono resi fin da subito disponibili a questa inedita esperienza: “Siamo molto fieri del nostro corpo docenti, possiedono tutti ottimi curriculum sia come insegnanti che come turnisti e live performer, oltre ad essere persone con le quali è un piacere lavorare tutti i giorni”.

“Come tutti viviamo nell’incertezza, quindi non sappiamo cosa ci aspetterà, nel frattempo proseguiremo con le lezioni online; dispiace solo, in questo momento, non poter dar modo agli allievi di incontrarsi e soprattutto non poterli far suonare insieme, che riteniamo sia esperienza fondamentale nella musica; ad esempio la nostra Artistation Big Band stava preparando da settimane un nuovo spettacolo con diverse ‘apparizioni’ già fissate per i mesi estivi e autunnali, speriamo che in qualche modo possano comunque avere luogo; in caso negativo abbiamo comunque già qualche progetto in mente, sfruttando naturalmente il web, ora come mai fondamentale nel nostro campo”.

La proposta didattica di Artistation è in continua evoluzione: “da sette anni a questa parte cerchiamo sempre di migliorare la nostra offerta corsistica, che comprende la propedeutica musicale (1/6 anni), i corsi di classe Junior per bimbi e ragazzi e il corso professionale Extended Diploma, oltre naturalmente alle lezioni individuali tradizionali.

“I nostri corsi di punta sono quelli che riguardano l’Alta Formazione” – continua Lucatini – “attivati grazie alla stretta collaborazione con Music Academy di Bologna (ente di formazione accreditato regionale), University of Bedfordshire Faculty of Creative Arts, Technologies & Science e a Pearson BTEC International Centre; attraverso queste partnership abbiamo infatti la possibilità di rilasciare titoli equipollenti a Diplomi e Lauree, che rappresentano un motivo in più per scegliere la nostra scuola di musica”.