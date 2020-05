“Ravenna alza il volume”: al Mar arriva il dj set per raccogliere fondi per l’Ausl

Il Comune di Ravenna e il Museo d’arte della città presentano “Ravenna alza il volume”, una raccolta fondi proposta dal dj Geo From Hell per supportare l’impegno di Ausl Romagna contro il Covid 19.

Il 7 maggio alle 15 si svolgerà nella splendida cornice del Museo d’arte della città di Ravenna una perfomance artistica di Andrea Georgiou, in arte Geo From Hell, protagonista di un dj set, live in streaming.

Musica e arte insieme per un’iniziativa benefica a favore di tutti gli operatori sanitari e addetti che ogni giorno sono impegnati a combattere il Covid 19.

Geo From Hell ha scelto di proporre questa iniziativa al Comune di Ravenna “spinto dall’esigenza di dare il suo contributo alla sua città natale e dalla volontà di unire le persone in questo momento di così grande difficoltà e sofferenza e di regalare loro un dj set di un’ora, ispirato alla bellezza della sua città e che, per questo, si svolge in uno dei monumenti storici che più lo affascinano”.

Il museo, attualmente senza il suo pubblico e in attesa di riaprire, riempie i suoi spazi di musica e, virtualmente, di folle appassionate che seguiranno la performance in streaming.

Diverse realtà ravennati sostengono il progetto “Ravenna alza il volume” e hanno offerto la loro collaborazione, come Andrea Bernabini che con Matteo Bevilacqua è stato invitato da Geo From Hell, per la sua esperienza artistica, a realizzare le grafiche visive e il video del dj set.

La diretta verrà condivisa su tutti i canali social di Comune di Ravenna, Mar – Museo d’arte della città di Ravenna, Ravenna Cultura, Ravenna Tourism e degli artisti Geo From Hell e Andrea Bernabini, oltre che di Bronson Produzioni, Singita Miracle beach, BBK beach e Matilda disco.

Sarà possibile effettuare le donazioni ad AUSL Romagna dal 7 maggio al 17 maggio attraverso Paypal attraverso questo link: https://bit.ly/ravenna-alzailvolume

Andrea Georgiou, nonostante sia giovanissimo, vanta una lunga carriera ricca di successi che lo hanno portato ad esibirsi nei più importanti club italiani ed esteri, fino a solcare il leggendario palco del Tomorrowland, il Festival musicale più prestigioso del mondo e meta ambita di ogni Dj.

Regular Guest per il Party OH OUI a Liege (Belgio) ha condiviso la consolle con dj del calibro di: Axwell, David Guetta, Bob Sinclar, Martin Solveig, Kid Creme, Junior Jack, Faithless, Fedde Le Grand, Sebastian Ingrosso, Dr. Lektroluv, Nervo, Hardwell, Bingo Players e R3HAB.

Nel 2014 Geo From Hell conquista il grande pubblico televisivo vincendo la prima edizione del programma TOP DJ, in onda su SKY UNO TV, divenendo così uno dei Dj italiani più cliccati sul web e punto di riferimento per molti aspiranti Dj .

Geo è un artista ufficiale Sony Music, etichetta discografica con la quale ha realizzato il suo primo singolo Confusion superando le 18.000 copie vendute e con la quale collabora regolarmente e collabora inoltre regolarmente con noti marchi di moda e stilisti come Derek Lam, Stella McCartney, H&M, Biikkerbergs, Adidas, Thrasher, Nike che affidano a lui le colonne sonore per le loro sfilate.