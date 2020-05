Ravenna, tavola rotonda in streaming in occasione della Festa dell’Europa

Le attività di divulgazione dell’assessorato alle Politiche europee del Comune non si fermano e da maggio assumono una nuova veste: e-learning per le scuole e una tavola rotonda in streaming, in collaborazione con i volontari “EuRoPe” e l’Università di Bologna. “La ormai tradizionale giornata in cui oltre 100 giovani svolgono una simulazione di una seduta del Parlamento europeo è ovviamente rinviata, ma le iniziative di informazione e confronto non mancheranno e il programma riparte proprio il 9 maggio, Festa dell’Europa – afferma Ouidad Bakkali, assessora alle Politiche europee -. La giornata ricorda il famoso ‘Discorso dell’orologio’ pronunciato dall’allora ministro degli esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950, al quale viene ricondotta la nascita dell’integrazione europea, poiché ha ispirato la strutturazione delle prime comunità CECA, CEE ed Euratom, che poi sono evolute nell’Unione europea.

Quest’anno la data è particolarmente significativa – prosegue Bakkali -, in primo luogo perché ricorre il 70° anniversario della Dichiarazione, data che già di per sé richiama la necessità di una riflessione su cosa è successo da allora e a che punto siamo; in secondo luogo per la situazione particolare e critica in cui versa la costruzione europea in questo 2020, segnato dalla Brexit e, ora, dalla pandemina Covid-19. In questa difficile situazione l’Unione europea sta dando risposte? ha manifestato le sue fragilità? È stata strumentalizzata dai governi di alcuni paesi membri? È fondamentale fare il punto e dare strumenti ai cittadini per orientarsi e comprendere l’attualità”. Da qui l’organizzazione della tavola rotonda in diretta streaming dal titolo: “9 maggio 1950 – 9 maggio 2020: da Schuman al tempo della pandemia. Rilanciare il processo di integrazione europea”. Si potrà seguire l’evento sabato 9 maggio. alle 11, sulla pagina Facebook EuRoPe Romagna e su YouTube EuRoPe Romagna.

Ne discuteranno: Danilo Taino, inviato speciale, editorialista e a lungo corrispondente da Berlino de Il Corriere della sera, scrittore, autore del volume “Scacco all’Europa” (Solferino – 2019); Piero Ignazi, professore di Politica comparata dell’Università di Bologna; MICHELE MARCHI, professore di Storia contemporanea dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna, responsabile scientifico del progetto EuRoPe.

Interveranno: Ouidad Bakkali, assessora alle Politiche europee del Comune di Ravenna; Luigi Canetti, direttore del Dipartimento beni culturali, Università di Bologna-Campus di Ravenna; Massimo Gaudina, capo della rappresentanza della Commissione europea a Milano.

Modereranno i giovani volontari del progetto EuRoPe: Cristina Calvano e Ilario Salvemini. Organizzazione e regia a cura dell’U.O. Politiche europee con Meho Sulemanski. Alla tavola rotonda sarà possibile per tutti, cittadini e cittadine, ma anche studenti e alcune classi, commentare e fare domande. All’organizzazione hanno collaborato: Università di Bologna-Campus di Ravenna, Dipartimento beni culturali, e con il patrocinio della Commissione europea-rappresentanza in Italia.



Le iniziative con le scuole

Per le secondarie di primo grado

Pillole d’Europa

I laboratori EuRoPe diventano brevi video, attraverso i quali i giovani ambasciatori raccontano l’Unione europea. Saranno disponibili sui canali Facebook e Youtube di EuRoPe. Inoltre il pacchetto completo, con relativo quiz, sarà disponibile per tutti gli insegnanti che ne faranno richiesta e che vorranno utilizzarlo per la didattica online.

Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e universitari

È possibile ascoltare o scaricare i podcast realizzati dai nostri giovani sul tema della caduta del Muro di Berlino, su http://radiosonora.it/programmi/cultura/europe-2019-attraverso-il-muro. Oppure seguire i FACEBOOK https://www.facebook.com/EuRoPe2019AttraversoilMuro/; INSTAGRAM @europe_insight; YOUTUBE EuRoPe. Chi desidera può iscriversi alla newsletter e trovare altre informazioni a questo link http://www.comune.ra.it/La-Citta/Rapporti-internazionali.