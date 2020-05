Una poesia al giorno. “I miei amici” di Fernando Pessoa

Per oggi, 6 maggio, Livia Santini di Rianimazione letteraria ha scelto una poesia di Fernando Pessoa, scrittore, poeta e giornalista dai tanti eteronimi che parla di amicizia. “Rianimazione letteraria, infatti, non esisterebbe se un gruppo di amici non avesse pensato che portare cultura in ospedale fosse cosa potente e in qualche modo lenitiva. Sono quindi qui a ringraziare Angelo, Chiara,Debora, Maria Pia, Patrizia, Rita, Sandra, Stefano per la loro disponibilità e amicizia anche in questo momento in cui in ospedale non possiamo fare letteratura ma siamo comunque impegnati su vari fronti” dichiara Santini.



I miei amici

I miei amici sono tutti così: metà follia, metà sacralità. Non li scelgo dalla pelle, ma dalla pupilla, che deve avere un bagliore indagatore e una tonalità inquietante.

Scelgo i miei amici dalla faccia pulita e l’anima esposta. Non voglio solo la spalla e l’abbraccio, voglio anche la loro più grande allegria. L’amico che non sa ridere con me, non sa soffrire con me.

I miei amici sono tutti così: metà gioco, metà riflessione.

Non voglio risate prevedibili né pianti pietosi. Voglio amici seri, di quelli che fanno della realtà la loro fonte di apprendistato, ma che danno la vita affinché la fantasia non svanisca.

Non voglio amici adulti o dozzinali. Li voglio metà infanzia e metà vecchiaia. Bambini, perché non dimentichino il valore del vento in faccia, e anziani, affinché non abbiano mai fretta.

Ho degli amici per sapere meglio chi sono, perché vedendoli folli, giocherelloni e seri, anziani e fanciulli, non dimenticherò mai che la normalità è una sterile illusione.

Fernando Pessoa