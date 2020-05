Le migliori produzioni del Teatro Ragazzi in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Bagnacavallo

Dodici tra le migliori produzioni di Teatro Ragazzi di Accademia Perduta/Romagna Teatri verranno proposte settimanalmente sulla pagina Facebook del Comune di Bagnacavallo per essere viste in streaming nella loro versione integrale.

Si tratta di spettacoli creati dal nucleo artistico storico della compagnia, composto da Claudio Casadio in veste di attore (Pollicino) e regista (Il gatto con gli stivali, Jack e il fagiolo magico, Un treno per Hamelin, Il bosco delle storie, La cicala e la formica), Marcello Chiarenza, Mariolina Coppola e Maurizio Casali, così come da formazioni come Il Baule Volante (L’acciarino magico, Hansel e Gretel, Nico cerca un amico, Il sogno di Tartaruga) e Tcp Tanti Cosi Progetti (Zuppa di sasso) sostenute dal Centro di Produzione romagnolo.

Gli spettacoli proposti hanno calcato i palcoscenici di tutta Italia e, nel caso di Pollicino, anche europei. Ospitati in alcuni dei più importanti festival teatrali per l’infanzia e la gioventù, hanno in più occasioni ottenuto importanti riconoscimenti. Molti di questi hanno esordito proprio in prima nazionale al Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

“Accademia Perduta/Romagna Teatri – commenta l’assessore alla Cultura Monica Poletti – è un eccellente centro di produzione teatrale, riconosciuto a livello internazionale, ed è perciò un grande regalo per noi e per tutte le famiglie poter assistere a spettacoli di così alto livello, dedicati in primo luogo ai bambini ma piacevolmente fruibili anche dagli adulti. Tutto questo, naturalmente, in attesa di tornare ad applaudire, come recita lo slogan di Accademia Perduta/Romagna Teatri.”

Il primo appuntamento sarà, giovedì 7 maggio, con Pollicino.

Tutti gli spettacoli sono visibili sul canale Vimeo di Accademia Perduta/Romagna Teatri, e sulla pagina Facebook del Comune di Bagnacavallo.