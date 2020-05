Esce “Il primo abbraccio” di Fabrizio Foschini: oltre 250 foto inviate al musicista faentino per l’opera

Nel primo lavoro discografico da solista “U-mani” uscito a fine 2019, il faentino Fabrizio Foschini ha inserito anche il brano “Il primo abbraccio”, traccia a cui vi hanno preso parte alla realizzazione anche Paolo Fresu e i Solis String Quartet. Durante le restrizioni per il Coronavirus di quest’anno, il tastierista degli Stadio anch’egli confinato fra le mura domestiche, ha pensato di lanciare un’idea attraverso i propri canali social, chiedendo a tutti i suoi contatti di inviare una foto con un abbraccio, con le quali sarebbe stato realizzato il video del brano in questione.

La risposta è stata a breve termine addirittura virale, tanto che al musicista faentino sono giunte oltre 250 immagini, che l’hanno spronato a far produrre il videoclip a Domenico Giovannini.

“Dentro a questo videoclip c’è tutto – dichiara Fabrizio Foschini – non solo il primo abbraccio. Ci sono gli abbracci delle persone più care, degli amici a 2 e 4 zampe, delle persone che amiamo, di quelle che non vediamo l’ora di poter riabbracciare, di quelle che non potremo più abbracciare e sono solo nel nostro cuore. Grazie per avere condiviso con me una parte importante di voi”