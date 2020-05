Una poesia al giorno. “La lenta luce del tropico” di Eugenio Montejo

“Oggi ci sentiamo romantici e quindi abbiamo scelto queste parole del poeta venezuelano Eugenio Montejo. Sempre perchè crediamo che, come dice Troisi nell’immenso film Il postino: ‘La poesia non è di chi la scrive, la poesia è di chi gli serve’ e vogliamo sperare che la poesia di oggi sia utile a qualcuno per parlare d’amore” dichiara Livia Santini e gli amici di Rianimazione letteraria.

La lenta luce del tropico (Le Lettere, 2006), trad. it. L. Rosi

Stanza dopo stanza, lampada dopo lampada,

i palazzi si risvegliano

e tutto intorno la pioggia apre i suoi petali

con un lento sussurro che percorre

sete e tendaggi.

Dormiamo dentro a un fiore che si alza

troppo lentamente sul mondo.

Tuttora ignoriamo da quale paese remoto

ci ha portati il sonno,

ma ci risulta che tra la notte e il giorno

sono passati gli anni…

La pioggia sta schiudendo la sua corolla

nel mezzo della quale ci svegliamo.

Ora so che il tuo sorriso, i tuoi capelli,

i tuoi occhi dove la notte si attarda,

la neve che cade sui tuoi seni

e queste stesse parole

sono anche petali di qualche immenso calice,

petali che si stanno aprendo, amore mio,

con lo stesso sussurro della pioggia

sui vetri.

Eugenio Montejo