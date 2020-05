Una poesia al giorno. “Mattino” di Attilio Bertolucci

Oggi, lunedì 11 maggio, la rassegna di Rianimazione letteraria inizia con le parole di Attilio Bertolucci e con una poesia dedicata al mattino e ai ricordi. “Ricordando che, come diceva cesare Pavese, ‘La letteratura è una difesa contro le offese della vita’. Per questo ci affidiamo alla poesia come uno scudo protettivo” commenta Livia Santini e il gruppo di Rianimazione letteraria.

Mattino

Dalla finestra aperta

Entran le voci calme

Del fiume,

I canti lontani

Delle lavandaie

Laggiù fra i pioppi e gli ontani,

Presso la pura corrente

Che mormora sì dolcemente

Il fumo dei vapori

Si confonde con quello delle case

Sotto il riso trionfale

Del cielo.

Sull’altra riva, nel viale

Le affiches azzurre

Delle compagnie di navigazione

Riempiono di nostalgia e di illusione

Il cuore degli uomini

Seduti sulle panchine.

Penso a una fanciulla bionda.

Fra poco sarà mezzogiorno

E una gran tenerezza mi invade,

E una voglia di piangere senza perché.

Attilio Bertolucci, Le poesie (Garzanti, 2001)