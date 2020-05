Cervia, la cultura strumento per far ripartire l’economia: convocato per venerdì il Tavolo cultura

È convocato a Cervia per venerdì 15 maggio il Tavolo cultura del Comune, coordinato dall’assessore Michele Fiumi. Quello dedicato alla Cultura si aggiunge agli altri quattro gruppi di lavoro attivati dall’Amministrazione comunale, all’interno del Tavolo di Crisi Economica, con l’obiettivo di mettere a punto le modalità di riapertura dopo la fase di emergenza Covid 19.

“Riteniamo che la Cultura sia uno strumento fondamentale per far ripartire la nostra economia”, dichiara l’assessore Michele Fiumi. “Le politiche culturali possono dare un forte slancio alla ripresa e per questo abbiamo convocato le imprese che fanno cultura e che collaborano con noi, per illustrare che cosa intende fare l’Amministrazione in questo ambito e per sollecitare, da parte loro, idee che oltre ad alimentare la rinascita culturale creino anche movimento economico”.

All’incontro sono convocate le imprese economiche che collaborano con l’Amministrazione, gli Istituti culturali, i capigruppo consiliari, le Associazioni di categoria compresa la Cooperativa bagnini e la società CerviaTurismo.

Nell’occasione, oltre ad ascoltare idee e proposte, saranno riprese le fila delle progettualità culturali imbastite in occasione dell’incontro “Dialoghi culturali”, che si è svolto lo scorso ottobre, e saranno illustrate le intenzioni dell’Amministrazione per il futuro, tra cui la ripresa, con modalità nuove e innovative, in linea con la fase post emergenza e scaturite dall’esperienza di questi ultimi mesi, del progetto partecipativo “KALT-Cultura in circolazione”, finanziato dalla Legge Regionale 15/2018.