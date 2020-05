Il 18 maggio riaprono al pubblico anche le biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina

Dopo lunghe settimane di chiusura, lunedì prossimo 18 maggio anche biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina riapriranno al pubblico.

Nelle ultime settimane, grazie alle rete di volontari, era stato attivato in tutte le biblioteche, il prestito a domicilio senza contatto. L’iniziativa ha riscosso unanime consensi, così come altrettanto ottimo è stato il riscontro delle proposte sui canali social pensate per stare accanto al pubblico, promuovendo e-book e servizi digitali, proponendo laboratori dedicati ai segnalibri, agli ex libris, alle marche tipografiche, ai fondi archivistici e ai libri antichi. Sono state inoltre pubblicate recensioni e percorsi bibliografici e per i più piccoli sono state ideate le recensioni animate.

Le biblioteche riapriranno per il solo servizio di prestito e restituzione. Lo faranno all’insegna della gradualità e della cautela, per garantire agli utenti e al personale la massima sicurezza.

Gli orari di apertura saranno ridotti, non saranno consentiti gli accessi agli spazi, agli scaffali e alle sale studio. Non sarà consentita la consultazione dei quotidiani e non sarà possibile utilizzare le postazioni Internet.

Per garantire la sicurezza verranno adottate tutte le misure previste dai protocolli nei luoghi di lavoro e negli spazi aperti al pubblico, alle quali si aggiungono le indicazioni previste a livello nazionale e regionale relative al periodo “quarantena” del materiale che verrà restituito, prima di rimetterlo in circolazione.

Le postazioni del front office sono state dotate di separatori, sono stati predisposti percorsi specifici per il pubblico, al quale sarà chiesto di mantenere il distanziamento, di indossare le mascherine (prive di valvola), utilizzare il gel igienizzante posto all’ingresso. Il personale delle biblioteche sarà a disposizione del pubblico e cercherà di fornire tutte le informazioni che potranno essere utili.

Per un servizio più efficiente, il pubblico può prenotare da casa i libri mandando una mail alle biblioteche, così da trovare i documenti già pronti per essere ritirati.

Sempre utilizzando le mail si potranno ricevere proposte, percorsi e suggerimenti di libri, film e musica, che si andranno ad aggiungere ai tanti già proposti in queste settimane di chiusura

Tutte le biblioteche manterranno il prestito a domicilio, che in queste settimane è stato particolarmente apprezzato, soprattutto dai più piccoli, particolarmente affezionati alla loro biblioteca.

Per il vicesindaco di Faenza e assessore alla cultura Massimo Isola: “la riapertura delle biblioteche è una bella e attesa notizia che ha un valore reale e simbolico importante. Per Faenza la manfrediana è un punto di riferimento concreto, ha a che fare con la nostra quotidianità di comunità, è luogo di studio, ricerca, incontro, luogo di vita sociale. Per questo la riapertura è come un raggio di luce. Le biblioteche uniscono le generazioni, trasmettono la memoria, rendono più consapevole il punto di vista dei nostri cittadini. Per tutte queste ragioni nelle ultime settimane non si è mai smesso di lavorare con intensità. Ora facciamo un passo avanti, apriamo e ripartiamo, ma vogliamo farlo in estremo sicurezza per i nostri bibliotecari e per i nostri cittadini. Per questo la funzione di aula studio e di centro di promozione eventi è prematuro. Ci arriveremo, ma con cautela. Lunedì sarà una bella giornata”.

Tutti gli orari saranno disponibili sui siti istituzionali e sulle pagine facebook delle biblioteche

Biblioteca di Brisighella:

Mercoledì e venerdì 16,30-19;

Giovedì e sabato 9,30-12,30

Biblioteca di Casola Valsenio:

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9,30-12

Biblioteca di Castel Bolognese:

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 15-18

Venerdì 10-12,30

Mercoledì e sabato 10-12,30 solo ritiro prenotati e restituzione

Biblioteca di Riolo Terme:

Martedì e venerdì 10-12

Lunedì, mercoledì e giovedì 16-18

Biblioteca di Solarolo:

Lunedì e giovedì 10-12

Martedì e venerdì 16-19

Biblioteca di Faenza:

Lunedì, mercoledì e venerdì 9-13

Martedì e giovedì 15-18

Martedì, giovedì e sabato 10-13 solo ritiro prenotati e restituzione