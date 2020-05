Lugo: dal 19 maggio riapre la biblioteca di Voltana

Martedì 19 maggio riapre la biblioteca di Voltana di Lugo (piazza Guerra 1) per il solo servizio di prestito e restituzione. Per garantire la sicurezza di operatori e utenti, l’accesso è regolamentato in modo da non creare sovraffollamento e garantire la distanza di almeno un metro e mezzo tra una persona e l’altra.

La biblioteca sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30. Per accedere alla biblioteca sarà obbligatorio indossare la mascherina e si potrà sostare in biblioteca per il tempo necessario della consegna e restituzione dei libri.

Per agevolare le operazioni di prestito si può effettuare, prima di recarsi in biblioteca, la ricerca sul catalogo della rete bibliotecaria di Romagna e San Marino (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/Opac.do) per verificare la disponibilità della pubblicazione che si sta cercando ed eventualmente attivare una prenotazione online. Su Scoprirete è disponibile una guida rapida per ottenere informazioni su cataloghi, possibilità di prenotare un libro online presso una determinata biblioteca e su come accedere allo spazio personale di ciascun iscritto alla rete.

È possibile prenotare i libri anche mandando una mail a bibliotecavoltana@comune.lugo.ra.it o telefonando al numero 0545 71398 nell’orario di apertura.