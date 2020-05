Una poesia al giorno: Roque Dalton “Io, come te, amo l’amore, la vita, il dolce incanto…”

Rianimazione Letteraria per oggi sabato 16 maggio ha scelto questa poesia di Roque Dalton perché ci racconta cose semplici che ci accompagnano nella vita. Ricordandoci di ascoltare Gandhi quando dice “Se urli tutti ti sentono. Se bisbigli, ti sente solo chi sta vicino. Ma se stai in silenzio solo chi ti ama può sentirti.”

ROQUE DALTON

Io, come te,

amo l’amore, la vita, il dolce incanto

delle cose, il paesaggio

celeste dei giorni di gennaio.

Anche il mio sangue freme

e rido attraverso occhi

che hanno conosciuto il germinare delle lacrime.

Credo che il mondo è bello,

che la poesia è come il pane, di tutti.

E che le mie vene non finiscono in me

ma nel sangue unanime

di coloro che lottano per la vita,

l’amore,

le cose,

il paesaggio e il pane,

la poesia di tutti.