Sciopero giornalisti Ansa. ER Coraggiosa: “Diritto all’informazione passa da rispetto diritti dei lavoratori”

Emilia Romagna Coraggiosa prende pubblicamente le difese dei giornalisti Ansa che hanno scioperato nelle ultime 48 ore.

“In un periodo in cui tutti i settori sono stati e sono in recessione, i giornali, come sappiamo dalle recenti notizie, non hanno diminuito particolarmente le vendite (anche grazie al lavoro degli edicolanti che è continuato durante tutto il periodo della quarantena)” -affermano Elly Schlein, Igor Taruffi e Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa– Nonostante questo, oggi, in visione di un periodo difficile per tutti e di una futura crisi editoriale, si prospetta un piano di tagli che colpirebbe i giornalisti che curano l’informazione di base, i giornalisti che sul territorio si occupano di seguire momento per momento la cronaca e la politica, per far sì che i giornali possano pubblicare con celerità sapendo di avere fonti verificate e verificabili.

I servizi delle agenzie di stampa sono preziosi per tutta la comunità.

Emilia Romagna Coraggiosa chiosa il suo intervento ricordando l’importanza di una corretta informazione: “In un periodo in cui sempre più spesso il dibattito sociale e politico è inquinato da notizie false, da dichiarazioni tendenziose, il lavoro serio di questi giornalisti, pagati spesso molto poco e con contratti precari, ci permette di continuare a riconoscere le notizie vere. La loro lotta dovrebbe essere quindi la lotta di tutta la società per il rispetto del diritto all’informazione. Per questo esprimiamo tutta la nostra solidarietà per i lavoratori in sciopero e interverremo a tutti i livelli per il rispetto dei loro diritti”.