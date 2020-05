Annullato il festival Beaches Brew 2020 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna. Al via raccolta fondi per l’edizione 2021

L’ Associazione Culturale Bronson ha annunciato la cancellazione ufficiale del festival musicale Beaches Brew 2020, programmato dall’ 8 all’11 giugno a Marina di Ravenna.

“Tuttavia si sta già pensando al futuro – spiegano dal Bronson Produzioni – e la buona notizia è che l’edizione 2021 è stata provvisoriamente programmata dal 7 al 10 giugno dell’anno prossimo, sempre a Marina di Ravenna. Tramite la piattaforma GoFundMe è possibile partecipare alla campagna di crowdfunding”.

A causa dell’emergenza Coronavirus è diventato sempre più chiaro che eventi come Beaches Brew non si sarebbero potuti svolgere in tutta sicurezza e responsabilmente. Come molti altri festival in tutto il mondo, Bronson ha deciso di cancellare l’edizione 2020, per la sicurezza e la salute di tutto lo staff, gli artisti, gli ospiti e tutta la cittadinanza di Ravenna.

“Associazione Culturale Bronson è veramente dispiaciuta di non poter condividere con tutto il suo pubblico un altro speciale momento in questa estate sulla spiaggia di Marina di Ravenna, ma si farà tutto il possibile per tornare il prossimo anno – spiegano dal Bronson -. Beaches Brew è un festival gratuito, che si sostiene grazie al supporto e alla generosità del proprio pubblico: si vogliono quindi ringraziare tutti quelli che hanno offerto il loro supporto durante questo periodo speciale, e nei nove anni di storia del Festival”.

Se si vuole aiutare a garantire il ritorno di Beaches Brew Festival nel 2021, è possibile effettuare una donazione tramite GoFundMe www.gofundme.com/f/supportbeachesbrew.