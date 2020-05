Cervia. Il Sindaco Medri: evitare rialzo dei contagi. Dannoso per una città turistica

Ieri, domenica 17 maggio, la Regione Emilia Romagna ha comunicato, attraverso il consueto report pomeridiano, che in Provincia di Ravenna sono stati registrati 5 nuovi casi di Coronavirus. Un nuovo caso è stato accertato a Cervia.

“Si tratta di un contagio familiare con un caso già noto – ha dichiarato il Sindaco di Cervia Massimo Medri -. L’uomo è un 73enne residente a Cervia”.

Il primo cittadino cervese ha ricordato che “i dati degli ultimi giorni sono stati mediamente positivi e sicuramente rassicuranti” e che ha voluto ricordare che con le riaperture di lunedi’ 18 maggio sarà di fondamentale importanza indossare le mascherine e tenere le distanze di sicurezza: “stiamo sconfiggendo il virus insieme e ora ancora di più dobbiamo stare attenti, un rialzo dei contagi per una città turistica come la nostra potrebbe essere ancora più dannoso che per altre città, per questo vi chiedo di contribuire tutti, solo insieme ce la faremo.”