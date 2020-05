Nazzareno Carusi, abruzzese di nascita, ravennate di adozione, alla guida (ad interim) dell’Orchestra della Toscana

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Regionale Toscana riunito venerdì scorso ha preso le prime importanti decisioni che riguardano il suo futuro a seguito delle improvvise dimissioni del direttore artistico Giorgio Battistelli. Nell’attesa di trovare una soluzione organica, il CdA ha deciso all’unanimità di delegare il consigliere Nazzareno Carusi a coordinare la direzione artistica della Fondazione per l’attività ordinaria, nelle more della nuova nomina. La decisione vuole assicurare immediatamente all’orchestra la continuità di un riferimento artistico autorevole, oggi più che mai urgente a fronteggiare il periodo di pandemia e avere così tutto il tempo necessario alla scelta del prossimo direttore. Consigliere dell’ORT al primo mandato, abruzzese di nascita e ravennate di adozione, cinquantuno anni, studi a Firenze, Mosca e in Germania, figura di riconosciuto prestigio e “musicista di altissimo valore”, come lo ha definito Riccardo Muti, Carusi è stato da poco nominato anche nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala.

“Sono convinto – afferma Carusi – che il mio compito non sarà difficile, perché è proprio in momenti così eccezionali che istituzioni come l’ORT non solo non smettono di rivelare il meglio di sé, ma anzi lo accrescono. La ragion d’essere di un consigliere è il bene della sua istituzione ed è con questo spirito che accetto la delega e ringrazio della fiducia il Presidente e i colleghi del CdA. Sono convinto che il periodo di interim sarà il più breve possibile e che la Fondazione individuerà presto un nuovo direttore artistico nella pienezza del suo ruolo. Nel frattempo il programma di cui prenderci cura, già redatto nei mesi scorsi da Giorgio Battistelli, cui mi legano amicizia e stima profonde e di lunga data, ha bisogno solo di quell’accortezza che ne salvaguardi il più possibile la straordinaria qualità dalle difficoltà che l’emergenza sanitaria ci pone innanzi. E in questo mi saranno certamente preziosi gli spunti e le idee dell’orchestra e del Maestro Paolo Frassinelli, responsabile dei Servizi musicali. Mi metto dunque subito al lavoro – conclude Carusi – e abbraccio i colleghi musicisti. Non mancherà mai loro la mia più affettuosa vicinanza. Con gli stessi sentimenti saluto i dirigenti e i dipendenti della Fondazione, la città di Firenze e la Toscana, senza i quali la nostra musica non avrebbe la bellissima casa che ha”.

La Fondazione ORT, in tutte le sue componenti, sta attivamente lavorando per riprendere la propria attività dal vivo nel più breve tempo possibile e nel pieno rispetto delle norme governative che sono state pubblicate in questi giorni. Si sono già sviluppate al suo interno proposte operative di adeguato valore artistico che fanno pensare ad una ORT ancora una volta curiosa, innovativa e duttile, caratteristiche che hanno fatto finora grande la sua storia.