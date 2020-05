Bagnara di Romagna riapre i suoi musei: visite consentite solo su prenotazione

Sono pronti a riaprire i tre musei del borgo medievale di Bagnara di Romagna, in conformità con le norme sul contenimento del rischio di contagio Covid-19. Ci saranno alcune limitazioni ai percorsi espositivi e l’ingresso sarà contingentato; inoltre, al momento, non saranno possibili visite guidate, al fine di usufruire dei musei in sicurezza.

Il Museo del castello all’interno della Rocca sforzesca riaprirà sabato 23 maggio con il consueto orario: il fine settimana e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si potrà accedere esclusivamente prenotando l’ingresso, scrivendo a museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it o chiamando lo 0545 905540.

Il Museo Mascagni e il Museo parrocchiale, all’interno della canonica della chiesa arcipretale, riapriranno al pubblico la prima domenica di ogni mese, a partire dal 7 giugno, dalle 15 alle 18.

Per visitarli è necessaria la prenotazione al numero 347 2509841, email museomascagni.bagnara@gmail.com.

Su richiesta, l’apertura dei musei potrà essere concordata anche in giornate diverse.

Saranno rispettate tutte le norme sul distanziamento e l’igienizzazione attualmente vigenti.