Castel Bolognese: da collaborazione tra danza, musica e scrittura nasce “Parole vive: anafore dalla quarantena”

Nei giorni della quarantena a Castel Bolognese sono continuati on line i corsi di scrittura creativa che il laboratorio di Inchiostro Simpatico conduce all’associazione Agorà, grazie all’impegno di Rosarita Berardi che ha continuato a proporre stimoli e riflessioni ai suoi “inchiostrini”: sentimenti, emozioni, pensieri nei giorni di isolamento hanno così trovato collocazione e sedimentazione sulla carta.

Da qui ha preso spunto ed è nata una collaborazione tra le associazioni Agorà Danza, L’ Angolo e Inchiostro Simpatico che si è tradotta in un'”onda creativa” che ha coinvolto scrittura, danza e musica nella creazione di un video spettacolo che verrà pubblicato nei prossimi giorni sulle pagine e sui canali Facebook, Instagram e YouTube di queste associazioni per ricordare a tutti che, anche se in questi giorni sembrano “figlie di un dio minore”, saranno l’arte, la bellezza e la creatività che salveranno il mondo. Il progetto si chiamerà “Parole vive: anafore dalla quarantena“.

A seguito del successo riscontrato dal libro “Scarabocchi, jeans e scheletrini” (Il Ponte Vecchio, 2019) scritto da Francescantonia Carletti (direttrice artistica del centro Agorà Danza) e Luca Selvatici, sono inoltre previste due pubblicazioni che faranno parte della collana “i quaderni di Agorà” e che presenteranno al pubblico il lavoro dei partecipanti al corso di scrittura. “Quando infine sarà possibile, lo spettacolo dal vivo animerà le piazze e le strade di Castel Bolognese (e non solo!) perché l’arte è condivisione, sudore, magia e applausi dal vivo”, sottolineano gli organizzatori.