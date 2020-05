ll Salone dei Mosaici di Ravenna riapre con una visita guidata

Come tutti i musei anche il Salone dei Mosaici della Casa del Mutilato di Ravenna può riaprire le porte al pubblico e a chi vuole ammirare l’importante ciclo di mosaici parietali ravennate.

In occasione dell’anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia nella 1a Guerra Mondiale , il 24 maggio 1915, l’Associazione Culturale Tessere del 900 ha organizzato per sabato 23 maggio una visita guidata con il tema del primo grande mosaico: la 1a Guerra Mondiale e la Guerra di Trincea.

Durante la visita si potrà la simbologia e la genesi di questo mosaico che si riallaccia all’avanguardia futurista a partire dai cartoni preparatori di Giovanni Majoli fino alla realizzazione da parte dei mosaicisti della Scuola del Mosaico di Ravenna negli anni 1939-1942.

La visita è gratuita ed è esclusivamente su prenotazione con il rispetto delle norme di sicurezza.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione all’Associazione e ritirare il libro in omaggio.

Prenotazioni : Tel 339 3130423 info@tesseredel900.it