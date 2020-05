Cervia, riapre al Magazzino del Sale la mostra su Alvaro Siza

Le opere di Álvaro Siza tornano in mostra a Cervia dopo la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria. Da sabato 23 maggio a domenica 7 giugno riprende infatti al Magazzino del Sale Torre “Àlvaro Siza.Viagem sem Programa”, esposizione dei ritratti e disegni di viaggio realizzati dall’architetto portoghese Alvaro Siza.

“Ci tenevamo a portare anche in Romagna le opere di Álvaro Siza che sono già state protagoniste di analoghe esposizioni in tutto il mondo – spiega Marcello Bacchini, responsabile commerciale e marketing Edilpiù -. Siamo contenti di poter continuare a proporla nei prossimi giorni, ovviamente garantendo sempre le necessarie misure di sicurezza. Dopo questi mesi difficili per tutti non vediamo l’ora di poter ammirare di nuova la bellezza dell’arte di Siza”.

La mostra, curata da Greta Ruffino e Raul Betti e organizzata da ProViaggiArchitettura e Cerviarchitettura con il sostegno di Edilpiù nel ruolo di Main Partner e di Quick Italy, è composta da 53 opere selezionate personalmente dallo stesso architetto e dalla video-installazione “Viagem Sem Programa”, oltre a un’ampia selezione di fotografie scelte tra centinaia di immagini scattate nel corso degli anni dai due curatori, da amici e appassionati, che raccontano la genesi del progetto fino ad oggi.

Il progetto della mostra, nato dai numerosi incontri che i curatori Greta Ruffino e Raul Betti hanno avuto con Álvaro Siza nel suo studio di Porto, racconta la sua attività e la sua visione del mondo e dell’architettura. La mostra si addentra nella natura umana e nella cultura progettuale dell’architetto portoghese e della sua intensa capacità di osservare. Nella mostra a Cervia i disegni di Álvaro Siza dialogano con gli storici spazi del Magazzino Torre, grazie al progetto espositivo realizzato da Dumbo Design Studio in collaborazione con Graniti Fiandre.

L’ingresso alla mostra è gratuito. La mostra assicurerà una modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico. L’esposizione è visitabile fino al 7 giugno nei fine settimana (23 e 24 maggio, 30 e 31 maggio, 6 e 7 giugno) e l’1 e 2 giugno dalle 11 alle 19.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Cervia e dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ravenna. È previsto un credito formativo per gli architetti che visiteranno la mostra.