Circolo Arci Prometeo presenta online il volume “Le epidemie nella storia di Faenza”

Giovedì 28 maggio 2020 alle 21 verrà presentato in diretta Facebook il libro “Le epidemie nella storia di Faenza “, edito da Il Ponte Vecchio e a cura di Mattia Randi e Gabriele Albonetti. Il volume vuole accompagnare il lettore attraverso due millenni di storia della città, descrivendo le modalità di governo sanitario utilizzate per fronteggiare i contagi, i fenomeni sociali di ricerca di capri espiatori e di “untori” a cui dare la colpa per morbi che non si riuscivano a debellare, le conseguenze economiche e politiche sul successivo ritorno alla normalità.

“Siamo molto contenti di sperimentare il nostro primo evento in diretta Facebook” spiega Alessandra Festa, presidente del circolo ARCI Prometeo “ed in particolare è un piacere ospitare la presentazione di un instant book i cui autori hanno deciso di devolvere interamente gli introiti dei propri diritti alla Pubblica Assistenza di Faenza, unendo la solidarietà alla divulgazione storica”

La presentazione del libro avverrà on line, attraverso diretta Facebook e YouTube sui canali del circolo ARCI Prometeo.