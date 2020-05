Riaprono la Basilica di Sant’Apollinare in Classe e il Mausoleo di Teodorico a Ravenna

Proseguono le riaperture dei luoghi della cultura statale, sulla base delle disposizioni previste dal Dpcm 17 maggio 2020, con il ritorno del pubblico a partire da oggi sabato 23 maggio in due monumenti altamente rappresentativi della tarda antichità: il Mausoleo di Teodorico a Ravenna e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, uno dei più grandi esempi di basilica paleocristiana in Italia.

Attivo il nuovo sistema di prenotazione per Parco Archeologico di Classe e Mausoleo di Teodorico

Da è attivo il sistema di prenotazione online gestito dalla Fondazione RavennAntica. È quindi possibile prenotare i biglietti per visitare: il Parco Archeologico di Classe (costituito dal Museo Classis Ravenna, dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe e dall’Antico Porto di Classe) e il Mausoleo di Teodorico.

Tutti i monumenti indicati riaprono le porte al pubblico da , 23 maggio, con i seguenti orari: