Ravenna Ballet Studio comunica che in questo periodo di emergenza sanitaria causa pandemia Covid-19, le attività continueranno online. Durante questi mesi di sospensione forzata è stato proposto a tutti gli allievi un programma settimanale di lezioni online per diversi livelli e discipline (classico, sbarra a terra , modern/contemporaneo). Una sala danza simbolica, composta da tante finestre su uno schermo, entrata nelle case degli allievi mantenendo viva la passione e il legame con i maestri.

Numerosi i danzatori di fama internazionale che hanno condotto le classi a distanza : Ermanno Sbezzo (solista a Les Ballets Jazz di Montreal) , Rachele Buriassi (Prima ballerina a Les Grands Ballets Canadiens) , Olesia Shaytanova ( Prima ballerina al National Lituanen Ballet) , Miguel Ramalho (Primo ballerino della Compagnia Nazionale di Balletto Lisbona), Nicola Barbarossa (danzatore Opera di Vienna) Elisabetta Violante (danzatrice e assistente alla corografia di Ismael Ivo) Giada Zanotti (solista alllo Staatsoper di Hannover). I professionisti hanno inoltre dialogato con i ragazzi trasmettendo loro energia e positività , stimolandoli a superare questo momento di difficoltà.

Un aneddoto particolare è quello di Olesia Shaytanova (in foto sottostante), ospite in passato del Ravenna Festival e del Ravenna Ballet Studio al fianco della stella Svetlana Zakharova, che tramite un legame virtuale ha sempre mantenuto i contatti con la direttrice Cinzia Di Pizio Olesia , innamoratissima dell’Italia , dove torna sempre con piacere per ricaricarsi, al termine della lezione ha dispensato consigli ed incoraggiato gli allievi in un momento molto commovente.