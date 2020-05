Concluso il Festival Internazionale Arrivano dal Mare!, kermesse extra-ordinaria interamente online

Si è chiusa ieri, martedì 26 maggio, la 45esima edizione del Festival Internazionale Arrivano dal Mare!, una Kermesse extra-ordinaria interamente online.

9 rubriche, un convegno internazionale dedicato ai musei dal titolo Figure….dentro la storia: circa 10 appuntamenti al giorno per un totale di 58. L’esperimento si è rivelato un grande successo nei confronti del pubblico dei social: durante i sei giorni di festival la pagina facebook ha totalizzato una media di 13.000 interazioni e di 22.000 visualizzazioni dei video, con una copertura di 38.000 utenti.

Anche il canale youtube ha conquistato 58 nuovi iscritti, per un totale di 1200 visualizzazioni, destinate ad aumentare nel prossimo futuro, soprattutto se si pensa che il canale è stato aperto il giorno stesso di inizio del Festival. Per tutti coloro che non sono riusciti a vivere in Prima assoluta gli eventi si ricorda che rimarranno on line sulla pagina FB e anche sul canale You Tube.

“Un primo lancio che, però, non vuole risolversi in sé stesso, bensì rielaborare le nuove opportunità di questi mezzi per supportare l’attività di spettacolo dal vivo, una modalità che anche questa estate potrà contribuire a rendere più piacevoli le serate italiane – commentano dal Festival -. Abbiamo, infatti, appena chiuso la versione online, ma siamo pronti per annunciare, fra qualche settimana, la seconda parte del Festival, completamente “dal vivo” come vuole la natura stessa del nostro mestiere, fatto di quella incommensurabile magia che si instaura fra spettatore e attore/ burattinaio”.

Alla realizzazione del festival hanno collaborato: Mamulengo Presepada (Brasile), Yael Rasooly (Israele), Mikropodium (Ungheria), Antamapantahou Marionettes Theatre (Grecia), Sophie Krog Teater (Danimarca), David Faraco (Spagna), Jovana Malinaric ( Montenegro); Marzia Gambardella (Italia-Francia), Corrado Masacci (Italia-Spagna), Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli, Salvatore Gatto, Teatro Gioco Vita, Compagnia Il Melarancio, Giorgio Gabrielli, Bitols, Riserva Canini, Lidelab, Coppelia Theatre, Drammatico Vegetale, I burattini di Mattia, le Guarratelle di Enrico Francone, Teatro dei Colori, Teatro Invito, Cicogne Teatro, Giorgio Gabrielli, Mariasole Brusa, Ilaria Comisso, Progetto g.g., Fabrizio Monteccchi, Elisa Siriani, Paola Serafini, Elisabetta Della Casa, Stefano Giunchi.

Per il convegno “Figure… dentro la storia”: Alfonso Cipolla, Idoya Otegui (Tolosa), Rosario Perricone, Valentina Galloni, Luca Loglio, Giampaolo Bovone, Alessandra Genola, Aldo De Martino, Cesare Bertozzi, Piero Corbella, Angela Zappulla, Rossella Cantoni, Vittorio Zanella, Gualtiero Via, Federica Guidetti, Elisa Puleo, Mariarosa Nannetti, Giampaolo Borghi.

Il Festival si volge in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, l’APT e la Regione Emilia-Romagna, il MIBACT. La direzione artistica e organizzativa del festival è a cura di Roberta Colombo, Mauro Monticelli, Andrea Monticelli del Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli che nel 2019 ha festeggiato i 40 anni di attività. La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie al prezioso lavoro di tutto lo staff del Teatro del Drago e alla collaborazione di Angela Forti e Linda Eroli/ Associazione 5T e dello studio di registrazione Antropotopia (Ravenna).

