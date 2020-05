“Potente di Fuoco e altri disegni”, da sabato 6 giugno a Palazzo Rasponi la mostra dell’artista Ericailcane

Da sabato 6 giugno e fino al 7 luglio sarà allestita negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy 12, a Ravenna, la mostra “Potente di fuoco e altri disegni” dell’artista Ericailcane. La rassegna è la prima ad aprire al pubblico dopo il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19 con le previste misure di sicurezza: si entrerà massimo 20 persone alla volta, distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, gel all’ingresso per la disinfezione delle mani e mascherine obbligatorie.

La città di Ravenna dedica ad Ericailcane una delle esposizioni più ricche di sempre per varietà e per quantità di disegni esposti. Corpo centrale il progetto “Potente di fuoco”, che qui si arricchisce di nuovi inediti disegni sviluppati sulla stessa idea, anteprima del prossimo lavoro editoriale dell’artista.

Cosa avviene se riscopri gli animali disegnati da bambino e li reinterpreti con il tuo stile di oggi? È questa la scommessa da cui è nata, alcuni anni fa, l’idea del progetto “Potente di fuoco” di Ericailcane che ha preso forma in una pubblicazione edita da Modo Infoshop.

La mostra “Potente di fuoco e altri disegni” è costituita da 88 disegni su carta, raffiguranti animali reali e fantastici: da una parte quelli realizzati nel lontano 1985 dal piccolo Leonardo all’età di 5 anni e conservati con cura dai genitori che, venticinque anni più tardi, decidono di “restituirli” al figlio, diventato nel frattempo l’artista Ericailcane.

La tentazione di ridisegnarli/reinterpretarli per lui è stata irresistibile. E così è nata questa singolare sfida al tempo. Gli animali di ieri sono diventati “adulti”; al segno infantile incerto, tracciato da Leonardo con pennarelli e matite, (ma già dotato di straordinaria qualità, freschezza ed efficacia descrittiva) è subentrato quello controllato in anni di esercizio di un talento non comune, in una sfida tra il prima e il dopo.

Tra i disegni inediti in mostra vi è una serie di recentissime carte di grande formato in bianco e nero, create nei giorni bui del lockdown conseguente all’emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del Covid-19, opere che accoglieranno i visitatori all’ingresso del percorso espositivo.

Si potrà altresì ammirare una selezione di disegni a colori (oltre ad alcune installazioni, video e oggetti fra i quali lo skateboard a tiratura limitata, disegnato da Ericailcane grazie alla collaborazione con “Bonobolabo” di Marco Miccoli) realizzati negli ultimi anni.

Forte il legame di Ericailcane con la città di Ravenna dove ha realizzato una delle sue più importanti e monumentali opere, in zona Darsena, dipinta sui muri in mattoni del vecchio mangimificio ex Mosa. Un’opera di grande impatto emotivo, che pare trarre ispirazione dagli animali fantastici, il Colombre e il Serpente di mare, creati negli anni ‘50 dal genio di Dino Buzzati, scrittore bellunese molto amato dall’artista.

Nel 2019 Ericailcane è ritornato in città, invitato da “Subsidenze”, il festival di street art curato dall’associazione culturale “Indastria” di Ravenna e ha realizzato il monumentale “Non facciamo di tutte le erbe fasci”.

Originario di Belluno, Ericailcane, ha iniziato a farsi conoscere all’inizio del nuovo millennio con graffiti e pitture sui muri bolognesi e in eventi di videoarte organizzati dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, presso la quale si è formato. I lavori di Ericailcane, oggi noti a livello internazionale, sono caratterizzati da precisione estrema con cui delinea animali dalle movenze umane, inseriti in contesti estranianti e carichi di significato sociale ed ecologico.

L’esposizione è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune, MAR Museo d’arte della città di Ravenna, in collaborazione con D406 di Modena ed è curata da Andrea Losavio e Paolo Trioschi.

Orari di visita: feriali sabato, domenica e festivi: dalle 17 alle 21. Chiuso lunedì. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: 0544.482767