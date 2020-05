Faenza, estate 2020: MEI lancia progetto virtuoso di promozione del centro storico

Dopo la recente conferma del MEI25 in programma dal 2 al 4 ottobre 2020 arriva anche quella del tradizionale Ferragosto sotto le Stelle con il Trio Italiano e altri ospiti. Per quanto riguarda le location degli appuntamenti estivi, oltre alla ‘solita’ Piazza della Molinella, MEI si propone l’obiettivo di favorire il ritrovo della comunità faentina rilanciando il centro storico.

Il progetto ha come scopo quello di generare un forte ritorno economico per i bar e i ristoranti oltre a tutti gli addetti ai lavori che gravitano attorno alle attività che si svolgono in centro. “Pensiamo di realizzare assieme ad artisti e promoter del territorio eventi che possano permettere di allestire le due piazze centrali e quella dei Salesiani” afferma il patron del MEI Giordano Sangiorgi, aggiungendo: “Stiamo valutando anche altri spazi, come ad esempio grandi ristoranti dove poter fare musica dal vivo, coinvolgendo tutte le parti in campo in modo da celebrare al meglio il ritorno alla vita cittadina legata agli eventi musicali. Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di portare musica nei cortili delle periferie cittadine”.

Sangiorgi sottolinea l’intento benefico e comunitario delle iniziative targate MEI in tempi di pandemia Covid-19: “Il nostro vuole essere un modo nuovo per coinvolgere tutti gli artisti, gli operatori musicali del territorio e tutti i bar e ristoranti per un lavoro di condivisione che vada a beneficio di tutta la comunità. Ci pare una buona strada da perseguire assieme all’Amministrazione Comunale, per un bel percors sia del MEI che per sostenere gli artisti, i bar e il settore della ristorazione. Tutti ambiti molto colpiti dalla pandemia Coronavirus”.

A cura di Alessandro Bucci