Martedì 2giugno. Tour di urban art al Quartiere Darsena

Quest’anno la Repubblica costituzionale italiana acquisisce la ‘patente di anzianità’ e con lei la ‘urban art’ che, nel quartiere Darsena di Ravenna, trova la sua massima espressione. Come anteprima alla mostra dedicata allo street-artist Ericailcane che inaugurerà presso Palazzo Rasponi dalle Teste il prossimo 6 giugno, Silvia Togni avrà il piacere di farvi scoprire meraviglie e curiosità del suo coloratissimo quartiere, fatto di creatività metropolitana e dissenso sociale, dove i murales hanno molto da dire, fra visioni surreali e irriverente ironia.

Appuntamento rispettivamente alle 10:30 e 15:30 in via Tommaso Gulli n°249 (di fronte al Pala De Andrè, a sinistra del canale Lama con fine presso Darsena Pop-up) – il tour verrà ripetuto (mattina e pomeriggio) proprio per permettere di creare piccoli gruppi e consentire il distanziamento sociale

Costo di partecipazione euro 7,00 a persona (prezzo onnicomprensivo di visita, dispositivi di sicurezza e sistema radioguide con raggio d’azione di oltre 300 metri per garantire le opportune misure di sicurezza**- obbligatorio l’uso della mascherina; è permesso l’uso della bicicletta)

Prenotazione obbligatoria a info@ravennaconclasse.it oppure al n° 333 4982374 (anche SMS o whatsapp) – min. 10 pax.

Gli organizzatori del Tour sottolineano che “tutti i dispositivi Tour Sound vengono igienizzati e sanificati prima e dopo ogni utilizzo con soluzioni a base di etanolo concentrato al 70%. I sistemi audio e gli auricolari monouso vengono forniti all’interno di una guaina di plastica protettiva monouso spessa 50 micron, al fine di evitare qualsiasi contatto con il dispositivo. Auricolari monouso e guaina di plastica, al termine dell’utilizzo, vengono ritirati separatamente per essere smaltiti come rifiuti speciali. Per chi lo desiderasse, è possibile utilizzare gli auricolari personali compatibili con le radioguide”.