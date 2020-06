Boom di richieste per il Tour dedicato all’Urban art in Quartiere Darsena. Replica domenica 10 giugno

Viste le tante richieste pervenute per la visita mattutina in programma domani 2 giugno, il tour dedicato alla ‘urban art’ nel quartiere Darsena di Ravenna verrà replicato domenica 7 giugno 2020.

Il tour, organizzato da Silvia Togni a corollario della mostra dedicata allo street-artist Ericailcane presso Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna in programma dal prossimo 6 giugno e dell’esposizione su Banksy presso Palazzo Diamanti di Ferrara, propone ai visitatori una passeggiata alla scoperta delle opere di street art presenti nel coloratissimo quartiere, tra creatività metropolitana e dissenso sociale.

L’appuntamento è fissato per domenica 10 giugno, alle 10.30 in via Tommaso Gulli n°249 (di fronte al Pala De Andrè, a sinistra del canale Lama con fine presso Darsena Pop-up)

Costo di partecipazione euro 7,00 a persona (prezzo onnicomprensivo di visita, dispositivi di sicurezza e sistema radioguide con raggio d’azione di oltre 300 metri per garantire le opportune misure di sicurezza- obbligatorio l’uso della mascherina)

Prenotazione obbligatoria a info@ravennaconclasse.it oppure al n° 333 4982374 (anche SMS o whatsapp) – min. 10 pax.