Il 3 e 4 giugno sulla pagina Facebook MEI: protocolli e buone pratiche per realizzare migliori eventi

L’Italia per la Ripartenza è l’appuntamento Live in programma il 3 e 4 giugno sulla pagina Facebook MEI, per parlare di “quali protocolli e buone pratiche tra Organizzatori e Enti per la realizzazione dei migliori eventi. Un primo programma”.

La diretta è prevista anche sulla pagina Facebool del Siedas e di Esibirsi e sulle pagine di AIA, AudioCoop, Rete dei Festival e tante altre pagine collegate.

Programma

Lunedì 1 giugno alle ore 18

Diario di Bordo a cura di Giuliano Biasin con Giordano Sangiorgi sarà presentato in diretta sulla pagina Facebook del MEI il programma finale.

Mercoledì 3 giugno alle ore 17 e 30

Claudia Barcellona (Siedas) per gli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente portando il saluto della Sottosegretaria ai Beni Culturali Anna Laura Orrico

Previsti gli interventi di:

Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, L’Assessora ai Beni Culturali del Comune di Catania Barbara Mirabella,Alessandro Ciriani Sindaco del Comune di Pordenone, Il Sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, l’ Assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio del Comune di Potenza, l’Assessora alla Cultura del Comune di Napoli Eleonora De Majo, Andrea Minetto Dirigente Cultura del Comune di Milano, Marcella Roggero Assessore alla Cultura di Imperia, l’Assessore alla Cultura del Comune di Busto Arsizio Manuela Maffioli, Vincenzo Santoro dell’ Anci, il Vice Sindaco Sara Fastame del Comune di Cocquio Tevisago (Varese) e la Delegata Cultura del Comune di Mercogliano ( Avellino) , il Direttore Luca Fornari (ATCL Lazio – Regione Lazio ), Giuliano Biasin (AIA e Esibirsi) e altri che stanno aderendo

Giovedì 4 giugno alle ore 17 e 30

Conclusioni del giorno prima e introduzione al secondo giorno a cura di Claudia Barcellona (Siedas) per gli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente.

Con gli interventi di:

Lorenzo Sciarretta – LAziosound – Regione Lazio, Oderso Rubini – Assessorato alla Cultura Regione Emilia Romagna, Nino Naso – Sindaco di Paterno’, Alessandro Formenti – Rete dei Festival e Doc Servizi Verona, Fabrizio Brocchieri – Cinico Disincanto, Festa della Musica di Lanuvio e AudioCoop Lazio, Roberto Grossi Rete dei Festival Liguria – Varigotti Festival di Finale Ligure , Enrico Capuano – Artista AIA, Giampiero Bigazzi Materiali Sonori Toscana e AudioCoop, Giuseppe Marasco Calabria Sona – It Folk, Luigi Grella Spaccailsilenzio! – Intermittenti dello Spettacolo, Claudio Trotta – Fondatore Barley Arts e Slow Music, Renato Marengo Presidente AIA, Classic Rock on Air e Casa Bixio e altri che stanno aderendo

Conclusioni di Giordano Sangiorgi MEI di Faenza – Emilia Romagna

Per contatti e adesioni: segreteria@materialimusicali.it

Coordina e conduce Claudia Barcellona di Siedas

A cura degli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente

