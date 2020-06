Arriva a Cervia “La Milanesiana” di Elisabetta Sgarbi. Il Sindaco: “Evento importate per la città”

Per la prima volta questa estate arriva a Cervia “La Milanesiana” di Elisabetta Sgarbi. Quest’anno la manifestazione ha rischiato di non vedere la luce a causa della pandemia, ma per fortuna l’edizione è stata salvata e farà tappa anche a Cervia, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid. Un evento dal respiro internazionale che vede riuniti in un unico Festival tanti big della cultura, del cinema, della muisca e della letteratura italiana e straniera. L’evento sarà disponibile anche in streaming sulle pagine social de “La Milanesiana”.

La dichiarazione del Sindaco di Cervia Massimo Medri:

“E’ un onore avere qui a Cervia “La Milanesiana” di Elisabetta Sgarbi. Un appuntamento nuovo per la città e per il quale devo ringraziare la Regione Emilia-Romagna. Prossimamente faremo una conferenza stampa dove verrà annunciata la data e gli ospiti dell’evento, per ora non possiamo preannunciare nulla, ma possiamo dire che sarà sicuramente un evento importate per la città e che ci permetterà di avere nella nostra località un grande “laboratorio di eccellenza” di letteratura, cinema, musica, arte, scienza, filosofia. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato perché quest’evento vedesse la luce, nonostante tutto.”